Sánchez “Hay un sector minoritario de la oposición con clara intención destituyente”

El intendente de Lago Puelo, describió como preocupante las acciones de Sánchez “un sector minoritario de la comunidad con clara intención destituyente .No les gusta respetar los tiempos de la democracia. Esta misma gente es la que ha estado trabajando y gestando que en los últimos días se produjeran sistemáticamente tomas, de forma planificada “, en ese marco el mandatario fue claro, y apuntó al sector de Chubut Somos Todos.

En ese mismo sentido señaló que “Están buscando que los mecanismos normales de la democracia no se respeten en Lago Puelo, porque creemos que están acostumbrados a esas prácticas de gobierno de las cuales ya participaron alguna vez en la década del 70”.

Augusto Sánchez una vez más subrayó que “Desde este municipio nosotros no alentamos las tomas, hay una ordenanza vigente que establece los trámites administrativos y denuncias, ante cualquier tipo de tomas”.

El primer mandatario de Lago Puelo en el marco de un contexto en el que en las últimas dos semanas al menos se han dado cinco tomas paulatinas y su entender planificadas , aseveró que “ Quienes fomentan las tomas son por otro lado los que vienen de otras épocas y otros modelos de gobierno en donde entienden que con la represión y la violación de los derechos humanos se persiguen cosas .Es importante aclarar que nosotros nos manejamos dentro normativa vigente, lo que nunca vamos hacer desde el municipio hacer desalojos a palazos, que es lo que están pidiendo, eso no va suceder nosotros nos mantenemos respetuosos con las normas y los derechos humanos”.

Por otra parte a modo de análisis, Sánchez remarcó que en la Comarca las tomas se han utilizado como una acción política especialmente en elecciones, especulando con la necesidad de las personas. Al tiempo que añadió que en Lago Puelo hace más de 20 años se han otorgado adjudicaciones en venta de tierras que nunca se han titularizado.