Sánchez explicó aspectos técnicos por los que vetó ordenanza impulsada por la oposición

El intendente de Lago Puelo Augusto Sánchez, explicó motivo técnico por el cual vetó iniciativa legislativa que impulsaba la creación de un órgano de control y fiscalización de las partidas nacionales y provinciales relacionadas con la catástrofe ígnea, subrayando el primer mandatario municipal que ya existe el “Tribunal de Cuentas del Chubut” y la iniciativa del concejo demandaba la erogación de fondos, que el Ejecutivo Municipal prefirió ocuparlos en la reconstrucción de la localidad.

Por otra parte, Sánchez, recordó que la carta orgánica establece que se debería haber creado un tribunal de cuenta municipal, lo cual no sucedió por falta de previsión presupuestaria que garantice su funcionamiento, ya que el poder ejecutivo trabaja con un presupuesto reconducido del año 2018, y el mismo no contempla los fondos para su creación.

A esto el intendente añadió “Esto no quiere decir que el Concejo Deliberante no pueda elaborar un proyecto de ordenanza que cree el tribunal de cuentas municipal y la correspondiente partida presupuestaria para su funcionamiento. Por otro lado hay que tener en cuenta la circunstancia que se está viviendo con una crisis post incendio con una situación social difícil…”

Más adelante el titular del Poder Ejecutivo de Lago Puelo explicó que la creación del cuestionado y vetado órgano de control, implicaba la contratación de varios profesionales, la designación de personal administrativo y alquilar un local, demandado una derogación importante de dinero, y ante esa circunstancia el ejecutivo decidió y consideró importante destinar esos fondos a la recuperación que se necesita hacer en la localidad.

Augusto Sánchez, además indicó que el Concejo Deliberante sistemáticamente está solicitando informes, y tiene acceso a las copias de las rendiciones que mensualmente el poder ejecutivo realiza ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

La iniciativa legislativa vetada, fue impulsada por el bloque “Crecer” referentes políticos del espacio que gobernó durante cuatro años con el ex intendente Ibarra a la cabeza, en ese sentido el intendente Sánchez indicó que “Al día de la fecha aún se están respondiendo informes al Tribunal de Cuentas de la Provincia, sobre faltas administrativas de los cuatro años gestión anterior de gobierno. Esto nos sirve en términos educativos para poder ver si estamos haciendo las rendiciones correctamente… sin duda mi gestión no quiere que los próximos intendentes/as tengan que responder reclamos de mi gestión”.

¿Interna y oposición peronista?

Considerando la expresión de repudio sobre el veto de la ordenanza en cuestión , realizada en nombre de tres agrupaciones peronistas “La patria es el Otro”, “Banderas del Peronismo” y “ Peronismo Auténtico” , este medio le preguntó al intendente si esto evidencia una interna opositora en el peronismo local, Sánchez respondió “Pareciera ser que sí, que esas tres agrupaciones que participaron en el frente eleccionario se han convertido en opositoras, también es cierto que varios funcionarios que vienen de esas agrupaciones están trabajando correctamente en la gestión de gobierno…”

Finalmente, el intendente indicó que todos los movimientos económicos relacionados a la catástrofe se publican en el boletín oficial municipal, al que la comunidad en general tiene acceso; además el poder ejecutivo una vez que pase la crisis va a realizar un informe publico relacionado con el ingreso y egreso de fondos destinados a la emergencia.