Sánchez: “Éste 2 de abril celebremos el cumpleaños de Lago Puelo más que nunca»

En el marco de un nuevo aniversario de Lago Puelo, el intendente Augusto Sánchez resolvió asueto administrativo para el próximo jueves 2 de abril, y destacó la importancia de “no olvidarnos que mañana es una fecha muy importante para nosotros. Este año nos toca celebrarla desde casa, pero que eso no nos haga perder la alegría”.

“Estamos viviendo un evento mundial sin precedentes para nuestra generación, y si seguimos trabajando juntos, vamos a salir adelante de la mejor manera posible. Nuestra comunidad vive una realidad muy diferente a la de otras regiones del país y del mundo, y eso es gracias al esfuerzo que todos estamos realizando”, remarcó Sánchez.

«Mañana recordemos de dónde venimos, conmemoremos a todos los que lucharon para que hoy podamos estar acá, y honoremos su esfuerzo con lo que nos toca hoy. Éste 2 de abril celebremos el cumpleaños de Lago Puelo más que nunca, pero quedándonos en casa y ayudando a los que más lo necesitan”, dijo el jefe comunal, y prosiguió: “No dejemos que esto nos haga perder la esperanza, este año celebremos cada uno desde nuestras casas, pero no dejemos de celebrar estos 92 años de Lago Puelo”.

En el marco de este festejo tan particular, Sánchez agradeció “la responsabilidad y el compromiso de la gran mayoría de nuestros vecinos y vecinas para afrontar esta pandemia. Sé que no es fácil quedarnos en casa, hay muchas familias que dependen del trabajo de todos los días, pero este municipio y todo su equipo los va a acompañar y vamos a intentar llegar a todas las familias, porque de esto salimos todos juntos, como dijo el presidente Alberto Fernández: ‘Estamos todos a bordo del mismo barco y nuestra suerte individual será la suerte de nuestra sociedad'».

Día del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvina

Asimismo, Augusto Sanchez pidió recordar “a todos nuestros veteranos y sus familias. Hace 38 años vivimos una de las etapas más duras de nuestra vida y hoy no podemos conmemorarlos de la manera que ellos se merecen, pero nunca tenemos que olvidarlos”.

“Cada 2 de abril no puedo dejar de pensar, lo que estaba haciendo ese día. Tenía 21 años y hacía poco me habían confirmado que me habían aceptado para ser aspirante en Parques Nacionales. Estaba preparando mi bolso desde temprano cuando escuché las noticias en la radio y fue devastador”, recordó el intendente.

“Lo primero que se me vino a la mente fueron las caras de mis amigos de la escuela, muchos de ellos eran un año mas chicos que yo y todavía estaban haciendo el servicio militar. Es el día de hoy que seguimos hablando y lo sucedido en Malvinas continúa atormentandolós”.

“En 1983, con mi compañera de vida, Edith, nos fuimos a vivir a Tierra del Fuego, mi primer destino en Parques. Allá vivimos una realidad muy distinta con respecto a las secuelas que Malvinas había dejado. A 38 años de la gesta de Malvinas seguimos recordando y honrando a todos los que fueron a las islas”, concluyó Augusto Sánchez”.

