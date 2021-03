Sánchez: “El Ministro de Seguridad tendría que poner la mirada en otro lugar y no sobre un intendente que no tiene nada que ver con la responsabilidad presidencial ni del gobernador “

El Intendente de Lago Puelo Augusto Sánchez, ante las acusaciones del Ministro de Seguridad que apunta sobre su persona como uno de los responsable de lo sucedido durante la visita presidencial, sostuvo que “El Ministro de Seguridad de la provincia está mal informado “

A lo que añadió “Evidentemente los esquemas de seguridad de la provincia y en lo que entiendo de la presidencia por ahí no articularon… no hablaron, no pudieron prever esta situación; ahí tendría que poner la mirada el ministro de seguridad, y no en un intendente que no tiene nada que ver con la seguridad presidencial ni la seguridad del gobernador”, aseveró Augusto Sánchez.

Por otra parte indicó que el hecho de agresión sobre Gustavo Castro, es un hecho aislado que no tiene nada que ver con lo sucedido sobre la trafic que trasladaba al presidente. Además confirmó que Castro tras el hecho ocurrido frente a la escuela Nº108, presentó el mismo día su renuncia al cargo como director de habitad y tierras municipal.

Sánchez remarcó que desde un primer momento de la catástrofe, se contó con la llegada de ministros de la provincia y la Nación, representando en la ocasión por Cabandié y el diputado Igon quienes se pusieron al frente de articular la asistencia a nivel Nacional.

Por otra parte el intendente de Lago Puelo se encargó en aseverar “Para mi es mucho más relevante como continuamos trabajando con los damnificados que lo que pueda llegar a decir algún ministro…”; así mismo informó que los datos relevados hasta la tarde del domingo, daban cuenta de 315 viviendas quemadas en el ejido de Lago Puelo.

Además indicó que tras lo acontecido el sábado durante la visita del presidente, Alberto Fernández, a la zona de catástrofe, “solo permanece en la zona el director general de DC del Chubut, quien trabaja incansablemente con el COEM desde el inicio del incendio; el ministro Cabandie se retiró de la zona de catástrofe en horas del mediodía, viendo que el incendio está activo pero controlado”, subrayó Sánchez.

Por su parte el viceintendente de Lago Puelo, al ser consultado si la rencilla politica generada a raíz el suceso de violencia ocurrido el pasado sábado, podría interferir en la bajada de ayuda prometida, Alejandro Marques respondió “ Es evidente que hay determinados grupos que han hecho todo lo posible para evitar que se canalice la ayuda de nación a nuestra municipalidad para los damnificados, el compromiso con todos los vecinos es que todo aquello que sepamos que obturando esa capacidad de ayuda, vamos a reclamar aquello que el presidente se comprometió con nuestros vecinos, lo vamos a hacer efectivo en un marco de respeto institucional como corresponde y a través de los vecinos y vecinas ”

Al tiempo que al recordar lo vivido y hecho por Néstor Kirchner en el 2001 dijo “cuando tuvo situaciones de apremios y apriete de determinados sectores del poder para poder reconstruir el pueblo Argentino después la debacle del 20021”… Que no quepa dudas que vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a gestionar con mucha prudencia y respeto. No vamos a entrar en ninguna rencilla ni disputa con lo que diga un ministro de seguridad… primero que arregle el móvil de la policía que es municipal y están usando hace un mes y que lo necesitamos para ayudar a nuestros vecinos “

A lo que añadió “ No queremos ser los convidados de piedra de una disputa que para nosotros no tienen nada que ver, nuestro objetivo y propósito es canalizar la ayuda de nación y dar respuesta a nuestros vecinos “, sostuvo el viceintendente de Lago Puelo.