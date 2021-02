Salvaje femicidio en plena avenida Arrayanes de Villa la Angostura

Ocurrió este martes por la noche en la primera cuadra de la principal avenida de la localidad cuando un joven apuñaló a su ex pareja causándole la muerte. Conmoción y repudio. Video de la marcha.

(La Angostura Digital)

Sobre las 22 hs de este martes un joven nativo de esta localidad corrió y apuñaló en pleno centro a una joven que habría sido su pareja, causándole la muerte por el brutal ataque. La joven, de 21 años y mamá de una bebé de un año, fue identificada como Guadalupe J. Curual.

Son varios los testigos que comentaron que la joven venía corriendo desde la Plaza San Martín hacia la avenida Arrayanes pidiendo ayuda, pero el femicida la alcanzó y la apuñaló ante la mirada atónita de vecinos y turistas que estaban en el lugar.

Uno de los testigos explicó a LA ANGOSTURA DIGITAL que «la chica gritaba y corría desesperada, y todos miraron mientras él la alcanzó con una enorme cuchilla y la apuñaló. No hubo tiempo de nada porque la situación fue tremenda y todo ocurrió en pocos minutos».

Dijo que «después que la apuñaló el hombre salió corriendo hacia el sector del Paseo de los Artesanos mientras llamamos a la policía y la joven quedó quieta tirada en el piso. Fue terrible, aún no salgo del asombro y la impotencia».

Un móvil de la Comisaría 28 y la ambulancia del hospital Dr. Oscar Arraiz llegaron al lugar e intentaron reanimar a la joven, una persona muy querida por la comunidad y empleada de una conocida panadería, pero por la gravedad de la herida, falleció.

El asesino pudo ser reducido y tuvo que ser derivado al hospital local luego que intentó quitarse la vida tras el asesinato.

En las redes sociales de inmediato se expresó el dolor y la impotencia ante este salvaje homicidio de una joven muy querida en la comunidad.

Un grupo de jóvenes y vecinos se hicieron presentes frente a la Comisaría 28 y hacían sonar sus palmas al pedido de justicia ante el brutal femicidio en pleno dentro de la localidad.

Desde la Comisaría 28 se informó a LA ANGOSTURA DIGITAL que no se podía dar mayores precisiones y que el caso estaba en manos del Fiscal Adrián De Lillo, del Juzgado Multifueros de Villa la Angostura.