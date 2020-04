Salud: Puratich explicó el rastreo epidemiológico que se hizo del caso confirmado de Coronavirus en Comodoro Rivadavia 

El titular de la cartera sanitaria chubutense, Fabián Puratich, también aclaró que “el cubreboca es una medida de protección más”, y que “lo importante es cumplir con la cuarentenna, el distanciamiento social, la higiene en las manos, ventilar los ambientes, la limpieza de las superficies y el toser o estornudar en el pliegue del codo”, remarcó.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, brindó este jueves en Rawson, en Casa de Gobierno, una conferencia de prensa sobre la situación del Coronavirus, en el marco de la cual se refirió al nuevo parte epidemiológico nacional y provincial, y explicó el rastreo epidemiológico que desde el sistema sanitario se hizo del primer caso confirmado de esta enfermedad, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El titular de la cartera sanitaria provincial efectuó las declaraciones este mediodía, luego de participar de una reunión del Comité Provincial de Emergencia por el Coronavirus, junto a otros ministros y funcionarios del Gabinete Provincial.

Parte epidemiológico nacional y provincial

En diálogo con la prensa, el ministro Puratich se refirió en primer lugar a la situación epidemiológica nacional: “Al día de la fecha el total de casos confirmados en el país es de 2.571, ayer se registraron 128 casos nuevos, ya se recuperaron 596 personas y hay un total de 18.901 casos sospechosos descartados”, en tanto que “el total de fallecidos en el país es 112”.

“Con respecto a la situación epidemiológica de nuestra provincia, continuamos en la etapa de contención y al día de la fecha tenemos dos casos sospechosos con nexo epidemiológico: uno en el Área Programática Trelew y uno en el Área Programática Norte; una infección respiratoria aguda grave sin nexo epidemiológico, también en el Área Programática Norte; un caso confirmado y 55 que se han descartado”, indicó.

Además, “hay unos 700 viajeros con aislamiento preventivo y ya han terminado el aislamiento 2.846 personas”, agregó el ministro de Salud.

Rastreo epidemiológico del caso confirmado

Consultado por el caso positivo que se detectó en Comodoro Rivadavia, Puratich señaló que “esta persona arribó a nuestra provincia el día 23 de marzo y cumplió con sus días de cuarentena el día 6 de abril”, fecha en la que “se hace la consulta para ver en qué condiciones estaba, si había tenido algún síntoma, si había pasado algo que hubiera llamado la atención, y estaba bien, entonces esa cuarentena se da por terminada”.

Luego de ello, “el señor tramita un permiso para ir a visitar a su padre, una persona de edad avanzada, en Sarmiento, y viaja a esa localidad con el barbijo colocado, porque la persona siempre se cuidó, independientemente de haber terminado la cuarentena”, relató el titular de la cartera sanitaria provincial, quien se comunicó personalmente con dicho paciente y su esposa.

En Sarmiento, “tuvo un paso por el Municipio, donde estuvo en contacto con una sola persona y separada por un escritorio, y de ahí fue a la casa del padre, donde estuvo en contacto con el padre y con el hermano, con quienes no compartieron absolutamente nada”, agregó.

“Igualmente, en el rastreo epidemiológico que nosotros hicimos, hemos incluido a todos estos contactos que tuvo posteriores a la cuarentena, de la cual fue absolutamente respetuosa la persona”, destacó, agregando que este miércoles “nosotros ya trajimos nueve muestras que hoy van a ser procesadas de las personas que se hisoparon, dentro de las que también está incluida su esposa”.

Asimismo, Puratich explicó que “la duración de la cuarentena está determinada por los estudios epidemiológicos y el modo en que se ha desarrollado esta pandemia por el resto del mundo. Es una recomendación mundial, no una determinación nuestra”.

“El cubreboca es una medida de protección más”

Sobre la recomendación de utilizar barbijo casero o cubreboca al concurrir a lugares públicos en Chubut, Puratich explicó que el Ministerio de Salud provincial hace “las recomendaciones de acuerdo a la etapa epidemiológica en la que nos encontramos y en base al desarrollo de la pandemia en nuestra provincia”, precisando que “nosotros hasta ahora tenemos un solo caso confirmado y no hay circulación viral, que sería la indicación para que sea obligatorio”.

En tal sentido, “lo que hemos hecho desde el Ministerio de Salud es hacer la recomendación de la utilización de cubreboca, no de barbijos, porque nosotros no queremos que la gente común use barbijos quirúrgicos ni barbijos N95, que solamente son para el personal de salud”.

“El cubreboca es una medida de protección más, eso quiero que quede bien claro. Lo importante es cumplir con la cuarentenna, el distanciamiento social, la higiene en las manos, ventilar los ambientes, la limpieza de las superficies y el toser o estornudar en el pliegue del codo”, expresó el ministro de Salud.

La recomendación del uso de cubreboca se agregó “debido a que ha habido mayores actividades, hay mucha circulación de personas en la calle y vemos que en la gran mayoría de los casos no respetan el distanciamiento social”, comentó.

—