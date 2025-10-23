Salud: Provincia confirmó la detección de un caso de Hantavirus en la localidad de Corcovado

Ante ello la Secretaría de Salud del Chubut procedió con las medidas epidemiológicas de control e instrumentó el aislamiento, la asistencia y el seguimiento de los contactos estrechos de la persona afectada para resguardar la salud del resto de la población. También se iniciaron las actividades de vigilancia y control ambiental.



El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, confirmó la detección de un caso de hantavirus en la región cordillerana, correspondiente a una mujer de 30 años de edad resdiente en localidad de Corcovado, y que actualmente se encuentra internada en la Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Esquel.



La ratificación de este evento endémico fue corroborada por el laboratorio del nosocomio cordillerano (nodo de referencia regional para Hantavirus), tras efectuar los debidos análisis.



Acciones sanitarias desarrolladas



A partir de la sospecha del caso efectuada el viernes 17 de octubre, la Secretaría de Salud provincial procedió con las medidas epidemiológicas de control e instrumentó el aislamiento, la asistencia y el seguimiento de los contactos estrechos del caso, resguardando la salud del resto de la población.



A su vez, y tras la confirmación del caso mediante técnicas específicas de laboratorio el lunes 20 de octubre, se iniciaron las actividades de vigilancia y control ambiental correspondientes. En tanto que el equipo de salud continúa realizando el seguimiento clínico y de laboratorio de las personas identificadas como contactos estrechos del caso confirmado.



Además, desde la cartera sanitaria se precisó que la situación epidemiológica actual se mantiene dentro de lo esperado para la época y que se trata del primer caso del año registrado en la localidad de Corcovado.



Medidas de prevención



Por otro lado, la Secretaría de Salud provincial recordó a la comunidad una serie de medidas de cuidado, importantes a tener en cuenta para prevenir la infección por Hantavirus en la región cordillerana.



En ese sentido, se recomienda, tanto a los residentes de la cordillera como a los turistas que visiten la zona, que ventilen los recintos que hayan permanecido cerrados por mucho tiempo, como galpones, cabañas y caballerizas; humedezcan el ambiente antes de barrer, para así evitar que se levante polvillo; en tanto que si encuentran un ratón muerto, se protejan con guantes, y antes de recogerlo, lo rocíen con cloro (lavandina), lo coloquen en doble bolsa, lo entierren o lo quemen, y al finalizar la tarea se laven las manos.



Además, se recomienda mantener protegidas las fuentes de abastecimiento de agua; eliminar malezas del patio, sellando previamente posibles accesos a la vivienda; tapar los agujeros de la casa con materiales resistentes; proteger los alimentos manteniéndolos en envases herméticos y depositar la basura en recipientes con tapa.



Asimismo, se indicó que, si fuera evidente la existencia de roedores, antes de asear las áreas posiblemente contaminadas, se debe rociar con abundante solución de agua con cloro (lavandina), realizar la recolección de leña con guantes o lavarse bien las manos luego de esa actividad. Si se efectúan tareas rurales, además, se debe usar calzado cerrado, ropa que cubra todo el cuerpo, y guantes y barbijos para no respirar polvillo contaminado. Una vez terminada la tarea rural o de jardinería, se recomienda cambiarse y ventilar la ropa usada.



Por otra parte, se indicó a la comunidad que en caso de acampar se deben elegir lugares libres de malezas, recorrer senderos habilitados, con ropa y calzado adecuado, beber solo agua segura (potable, envasada, hervida o clorada), y mantener la basura en recipientes cerrados (si es necesario enterrarla).



También se recomienda no recolectar frutos silvestres y hongos en lugares donde se evidencie la presencia de roedores, ya que los mismos usan la vegetación como refugio para anidar, reproducirse y alimentarse.



Características de la enfermedad



Los hantavirus se transmiten fundamentalmente por la inhalación de aerosoles cargados de virus provenientes de heces, orina y/o saliva de roedores infectados.



Otras posibles vías de transmisión son el contacto con excrementos o secreciones de ratones infectados con las mucosas conjuntival, nasal o bucal, o mordedura del roedor infectado, y también existe evidencia de transmisión aérea de persona a persona.



Síntomas



El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede presentarse como un cuadro leve con un síndrome febril inespecífico o llegar hasta la manifestación más grave con insuficiencia respiratoria grave y shock cardiogénico.



Los primeros síntomas son similares a un estado gripal, fiebre 38°C, dolores musculares sin compromiso de vías aéreas superiores, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.



Si bien es difícil de precisar, el período de incubación fluctúa entre 7 y 45 días, por ello son relevantes las acciones de control de foco de contactos estrechos de un caso positivo, así como las acciones ambientales preventivas, a fin de evitar la aparición de casos secundarios.



Ante ello, se indica a la comunidad que, ante la presencia de alguno de estos síntomas, se debe recurrir en forma inmediata al centro sanitario más cercano.