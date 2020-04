Salud Mental Hospital El Hoyo: Se atiende en forma remota a pacientes en tratamiento y alteraciones psicológicas generadas por situación de aislamiento social

El área de salud mental del hospital rural de El Hoyo, en el marco de la contingencia sanitaria Covid-19, asiste a pacientes de forma remota, bajo los lineamientos nacionales que llegan al sistema de la salud pública local a través de la provincia.

Mariana López, profesional vocera del equipo de salud mental del hospital de El Hoyo, indicó que en principio no está contemplado el encuentro en sesiones con pacientes, por lo que la atención se realiza en forma remota, en la localidad vía telefónica, y en algunos casos con aquellos pacientes en tratamiento que necesitan en algún momento el contacto de hablar cara a cara en la medida de los posible se realizan videollamadas, siempre y cuando el sistema de provisión de internet lo permita.

El hospital de El Hoyo, cuenta con un equipo de salud mental disponible en emergencia de tres psicólogos, profesionales que en ese marco se organizaron bajo un cronograma de disponibilidad (guardias), para asistir situaciones de alteraciones emocionales y anímicas que pudieran darse en los habitantes de la comunidad, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Para ello se encuentra habilitado el teléfono 4471500, en donde se solicitan los datos personales y un profesional psicólogo toma contacto con la persona y hace la correspondiente intervención.



Preparación ante posible avance del virus

Consultada Mariana López, por¿ cómo se prepara el sistema de atención de salud mental?, ante la posibilidad de que el virus afecte a la comunidad y la etapa sanitaria pase a una acción de mitigación, señaló “ A través de las diferentes situaciones que se ha habido nos fuimos fortaleciendo como equipo de salud mental Comarcal, lo que nosotros tenemos previsto en compañía de salud mental de la provincia, es que si hay una situación que nos empieza a desbordar se recurre a la lista de voluntarios que se armó con inscripciones en la asociación de psiquiatras de la Argentina, se recaban datos y se accede al colega que esta mas cerca de tu jurisdicción para que pueda ponerse a disposición y trabajar en equipo ”.

Por otra parte remarcó que las diversas contingencias que se han vivido en la Comarca como incendios, hanta virus han hecho que los equipos de salud mental se formen en emergencias y catástrofes, para poder trabajar no solo como equipo de asistencia y contención psicológica sino también en red con los equipos de primera línea, compañeros de los hospitales y los de distintas instituciones.

Así mismo López indicó que tras la experiencia del equipo de salud mental de la comarca, vivida como profesionales durante la contingencia por hanta virus, se pudo plasmar la practica en una versión teórica escrita , la cual sirve como base a la hora de refrescar algunas cuestiones de intervención. Dicho material teórico fue presentado oportunamente en congresos de nivel provincial y nacional.

Adultos mayores y adolescentes la franja más vulnerable

Por otra parte la psicóloga Marian López, puntualizó que en este estado de confinamiento en los hogares, los adultos mayores son la franja básicamente de riesgo, teniendo en cuenta que por cuestiones propias de la edad para ellos el panorama a futuro es mucho más incierto. “Ellos están realmente con muchos más temores y sensaciones de desgano en relación al futuro… en esta situación los tiempos se achican y esto genera como una sensación de miedo y/o pánico a revisar”, subrayó la profesional.

Quien además sostuvo que “ la otra franja etaria que pensamos con más vulnerabilidad en situación de aislamiento, es la pubertad y la adolescencia , que tiene una cuestión propia de su desarrollo, estar encerrados no es lo que era parte de la vida habitual, por eso para ellos estar encerrados con padres, sus hermanos o algún adulto referente no es lo habitual y lo que más favorece al desarrollo de esa etapa de visualizar la personalidad de cada uno… en general esto pasa con los grupos de pares, en espacios de escuela, recreación , deporte, religión, ahora eso no ocurre , en el mejor de los casos eso ocurre si tienen a mano alguna red social, pero acá en nuestra localidad esto no es accesible para todos y para todas. No estaban acostumbrados a convivir tanto tiempo, y ahora empiezan a aparecer otras cuestiones entre los vínculos. Cuando el adolescente no tiene la posibilidad de encontrarse con sus pares que es ahí donde se perfila lo propio de su personalidad, esto es lo que los pone en riesgo”, sostuvo López.

En ese contexto sugirió que “es importante que como adultos podamos generar la posibilidad que los chicos se junten y se empiecen a ver por supuesto siempre de manera virtual respetando el aislamiento, si no se puede hace por alguna cuestión de tecnología, hay que volver a algún mensaje por carta, a través de la radio, de un diario, hacer de alguna forma que aparezca la posibilidad de comunicación con sus pares”.

Aulas virtuales

Al ser consultado el punto de vista desde su mirada profesional como psicóloga sobre la herramienta de educación a través de la virtualidad, Mariana López instó a que se genere un canal de diálogo abierto entre la escuela y los referentes adultos de niños, niñas y adolescentes ” porque esto lo que facilita es que cada docente pueda saber un poco más como está atravesando el aislamiento este estudiante que tiene a cargo , no es lo mismo mandar una tarea para un grupo de 30 chicos cuando no sabemos si los 30 chicos están atravesando esta situación en un contexto similar, entonces sería interesante esa comunicación entre adultos” sostuvo la psicóloga.

Quien además agregó que las aulas virtuales en este contexto de aislamiento social , “ sirven si se piensan como un espacio para reforzar conocimientos y sacar dudas, mientras tenga un espacio de entretenimiento y dispersión; no lo podemos pensar como condición de sumar conocimientos nuevos porque limitamos la escuela solo a la transmisión de saberes y quiero pensar que la escuela no es solo eso… tiene un condimento social muy fuerte, que hace que cada chico y chica que entra a esa escuela pueda desplegar todas sus habilidades sociales, todo ese enriquecimiento quedaría varado si solo pensamos que es una transmisión de conocimiento, es interesante que esa transmisión de conocimiento sea de manera lúdica sobre todo priorizando los sentires de los chicos y chicas” .

En ese sentido la psicóloga dijo “ Mi mensaje para los docentes, es que puedan intentar buscar la cuestión de la afectividad , la cuestión de la imaginación , algo que tenga que ver con el disfrute, y no que tenga que ver con la cuestión de bajada de línea de conocimientos nuevos , lo que es muy difícil adquirir para ellos ( alumnos) , en el marco de todo lo que está pasando, la atención y capacidad de concentraciones es muy cortita en estos tiempos por más que allá este famoso tiempo libre, la cabeza está adaptándose a todo esto…” .

Quedarse en casa y respetarse

Finalmente instó a las familias y la comunidad toda a intentar pensar que la otra persona con la que estamos conviviendo está haciendo lo que puede en el contexto que se vive hoy a nivel mundial, en donde la capacidad natural de la especie humana de elegir y decidir, está bastante cercenada y eso enoja y genera malestar. “Recordemos la premisa principal que es que nos tenemos que quedar en casa, salir solo para lo necesario y urgente, en este momento no hay algo específico para luchar contra ese virus más que quedarnos en casa y cuidarnos. Quizás es bueno plantearnos alguna rutina que nos permita anticipar que es lo que va a venir en el día, también es importante buscar un espacio de intimidad de cada uno, que realmente haya respeto por las intimidades… sino no hay otra posibilidad de convivencia”, subrayo Mariana López.