Salud invita a participar de Jornada de Actualización en Vacunas que prestigiosa entidad científica realizará en Puerto Madryn

La actividad se desarrollará el jueves 7 de mayo, de forma presencial y virtual. Es organizada por la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y está destinada a los equipos de salud de toda la provincia. Los interesados en participar deberán inscribirse previamente.

Como parte del plan de capacitaciones que promueve el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, se realizará el próximo jueves 7 de mayo en Puerto Madryn la segunda edición de la Jornada de Actualización de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).

La actividad, denominada “Vacunas hoy: lo que hay que saber”, tendrá lugar de 8:30 a 15:30 horas en las instalaciones del Centro Científico Tecnológico del CONICET – Centro Nacional Patagónico (CENPAT), bajo modalidad presencial y virtual.

Destinatarios y temáticas

En ese sentido, se convoca a participar a los integrantes de los equipos de salud de toda la provincia, teniendo en cuenta la relevancia de la jornada, ya que las vacunas continúan siendo una herramienta fundamental para la protección individual y colectiva, especialmente en un contexto nacional y global desafiante, marcado por la reemergencia de enfermedades inmunoprevenibles y el impacto creciente de las enfermedades respiratorias.

De ese modo, la capacitación que se llevará a cabo en Puerto Madryn se consolida como un espacio estratégico de formación para los equipos de salud, con un enfoque federal y basado en evidencia.

En ese marco, en la Jornada de Actualización se abordarán diferentes temas, entre los que se destacan: Enfermedades respiratorias prevenibles (Neumonía, Gripe, Coqueluche, VSR y COVID-19); Vacunas del calendario y dengue; Resistencia a los antimicrobianos (RAM); y Confianza y seguridad en las vacunas.

Inscripción

Los interesados en formar parte de la propuesta deberán inscribirse previamente ingresando al siguiente enlace: https://forms.gle/SzERsU1DEmyDnv7Z9

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