Salud insistió en la importancia del cuidado individual y el distanciamiento físico para prevenir y controlar el COVID-19

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, se refirió este viernes a la compleja situación epidemiológica del COVID-19 en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y otras provincias del país, y volvió a hacer “un llamado al cuidado individual, que es la única herramienta que hoy tenemos para poder detener estos brotes y evitar que las consecuencias sobre nuestra sociedad sean más graves aún”.

El titular de la cartera sanitaria provincial efectuó las declaraciones al brindar una conferencia de prensa en Rawson, en Casa de Gobierno, junto a la directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, Teresa Strella.

“La realidad epidemiológica ha cambiado”

En diálogo con la prensa, Puratich sostuvo que “hoy por hoy la situación epidemiológica general de la Nación es mucho más compleja que en los últimos tiempos, debido no solamente a la intensidad del brote que tiene el AMBA sino también otras provincias: el norte de la provincia de Jujuy, nuestras provincias vecinas de Río Negro y Santa Cruz, Tierra del Fuego, que ha tenido nuevamente casos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza”.

“La realidad epidemiológica ha cambiado, tal y como veníamos anticipando que podía suceder desde un primer momento, desde el comienzo de la pandemia”, indicó el ministro de Salud, quien explicó que “todo el tiempo que hemos implementado la cuarentena nos ha servido para fortalecer más fuertemente los sistemas sanitarios, pero eso no quiere decir que las capacidades sean suficientes para cubrir una pandemia”, razón por la cual volvió a hacer “un llamado al cuidado individual, que es la única herramienta que hoy tenemos para poder detener estos brotes y evitar que las consecuencias sobre nuestra sociedad sean más graves aún”.

“Hoy más que nunca nos tenemos que cuidar”

“Hoy por hoy el cuidado individual y el distanciamiento físico son las únicas herramientas que tenemos para cuidarnos”, insistió Puratich, y precisó que “el distanciamiento físico, mantener los dos metros de distancia con otras personas, es fundamental, al igual que usar el cubreboca-nariz, lavarnos las manos, limpiar las superficies, ventilar los ambientes, y toser y estornudar en el pliegue del codo”.

En tal sentido, “no nos vamos a cansar de repetirlo, hoy más que nunca nos tenemos que cuidar. Decíamos que nos teníamos que cuidar cuando no estaba el virus en nuestra provincia y hoy que está presente el virus, tenemos que cuidarnos más que cuando sabíamos que no había llegado”, remarcó.

“El cuidado individual debe ser en todos los ámbitos: en nuestra casa, en el trabajo, en cualquier ámbito. No hay que compartir el mate, no hay que compartir utensilios, no hay que compartir bebidas, tenemos que ser muy fuertes y muy insistentes en estos cambios de hábitos”, detalló el titular de la cartera sanitaria provincial.

“La gran mayoría de la provincia se encuentra en la etapa del distanciamiento social, solamente está exceptuada de esta situación el conglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, que está en la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero independientemente de ello los cuidados son los mismos o más fuertes que al principio de la pandemia para todos”, expresó.

La vuelta del fútbol no está habilitada

Consultado por la vuelta de los partidos de fútbol registrada en Trelew, Puratich señaló que “se habilitaron sin ningún tipo de autorización, hay un decreto que lo prohíbe y tampoco tienen ni la autorización provincial ni municipal, así que se va a actuar como corresponde ante una infracción a una ley”.

“No pueden ocurrir estas cosas, que por decisiones individuales se exponga a la sociedad, porque no es jugar un partidito de fútbol, hay un mínimo de 10 personas y si uno está infectado hay que multiplicarlo por 10”, resaltó, poniendo de manifiesto la gravedad de lo sucedido.

“No se pueden venir de vacaciones en este momento”

Por último, y en relación al ingreso de personas de otras provincias a Chubut, el ministro de Salud planteó que “es un tema que nos preocupa mucho y pedimos la colaboración de todos: de los padres, del arco político, de todo el mundo; para entender que hay provincias que están contagiando al resto de la Argentina”.

“Yo soy muy estricto en esto: no estoy de acuerdo en los regresos a la provincia. Ayer tuvimos un inconveniente por un colectivo que estaba programado que viniera desde Buenos Aires, donde se detectaron 11 viajeros que tenían distintos cuadros febriles y hubo que suspender el viaje, lo cual genera una situación de gran incomodidad, de enojo”, comentó.

“Tenemos que ser responsables, no se pueden venir de vacaciones en este momento. Lo dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el AMBA está contagiando a la Argentina, no sé cuál es la parte que no entendemos de esa situación”, destacó.

“Yo nunca voy a negar el retorno a una persona por una cuestión de salud, pero venirse de vacaciones no, no lo vamos a permitir”, concluyó.

