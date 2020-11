Salud: El Programa TeleCovid del Área Programática Sur ya atendió 4.800 consultas a distancia

Se trata de 1.500 consultas que fueron atendidas por el consultorio virtual asociado al Covid-19, más de 3.000 atenciones a pacientes confirmados por Coronavirus y otras 300 vinculadas a patologías de grupo de riesgo. “La telemedicina llegó para quedarse, tiene un grado de innovación tecnológica, pero también hemos aprendido que es una innovación social porque estamos utilizando esta herramienta para llegar a poblaciones donde antes no llegábamos”, indicó Mónica Varaz, encargada de la Oficina de Telesalud del Área Programática Sur, dependiente del Ministerio de Salud provincial.

En tiempos de pandemia, las comunicaciones a distancia se volvieron fundamentales para el desarrollo de las actividades cotidianas, tanto laborales, como de estudio y esparcimiento. El área de salud no fue la excepción y desde la implementación del Programa TeleCovid se registró un importante incremento del uso del servicio de Telesalud, que coordina el Ministerio de Salud del Chubut, tanto en la atención de consultas como para llevar adelante capacitaciones y reuniones.

Desde abril, cuando se implementó el programa nacional, la Oficina de Telesalud del Área Programática Sur, dependiente de la cartera sanitaria chubutense, registró más de 4.800 consultas realizadas en los hospitales públicos de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Río Senguer. Así lo confirmó Mónica Varaz, responsable del área que funciona desde 2017, cuando se inició la estrategia de atención online.

“En estos últimos meses tuvimos más de 1.500 consultas del consultorio virtual, donde tenemos consultas de casos vinculados a Covid-19, es decir pacientes sintomáticos y contactos estrechos, pero también de pediatría. Además hubo más de 3.000 consultas registradas de Casos Confirmados Covid y más de 300 de patologías de grupos de riesgo”, indicó Varaz.

“Para nosotros, que estamos en el uso de esta herramienta hace varios años, de abril a la fecha fue una vorágine. Por ejemplo, pacientes de Comodoro que tenían que atenderse en el Hospital Garrahan y que por la pandemia no pudieron, continúan con su atención pero a través de esta modalidad virtual”, valoró.

Al alcance de la mano

El objetivo del Programa Telecovid es brindar atención a pacientes con sintomatología Covid, casos confirmados y casos no Covid que requieren una atención sanitaria, entre ellos quienes tienen patologías crónicas, embarazadas, niños o pacientes que requieren apoyo en salud mental.

Para su puesta en funcionamiento, el Ministerio de Salud de la Nación brindó herramientas tecnológicas a los centros asistenciales. Por un lado, una plataforma de videollamadas que tienen un marco de seguridad acorde; y por otro, una plataforma para cargar los datos, además de equipamiento y 5 licencias que son utilizadas por personal médico en los consultorios virtuales y en sus domicilios; en caso de aquel personal que por edad o por ser pacientes de riesgo no asisten a la institución.

Para poder obtener un turno, los pacientes pueden ingresar a http://consultoriotelesalud.simplesite.com y mediante un chat solicitar atención en los consultorios de Crecimiento y Desarrollo, Dermatología Infantil, Neurología Adultos, Flebología, Adultos y Niños. Luego, a través de una computadora o un celular el paciente debe ingresar al consultorio en el horario pautado, usando el navegador o descargando una aplicación. Lo novedoso es que no consume datos, lo que hace la atención aún más accesible.

“La atención virtual llegó para quedarse”, asegura Varaz. “La pandemia aceleró su proceso, no solo en el Área Programática Sur y Chubut sino también en el país. Pero no va a reemplazar lo presencial de ninguna manera, sino que lo que hace es complementarlo y cuando el paciente requiere atención presencial se hace”, aclaró. “La telemedicina tiene un grado de innovación tecnológica, pero también hemos aprendido que también es una innovación social porque estamos utilizando esa herramienta para llegar a atender a poblaciones donde antes no llegábamos, pudiendo hacer más rápido una consulta virtual de un paciente de Río Senguer con un médico reumatólogo de acá. Eso para nosotros no solo es innovación sino también una necesidad sanitaria sumamente importante”, sentenció.

También para la atención médica

Lo positivo es que la telesalud no solo ayuda en la atención de pacientes, sino que también sirvió para acortar distancias al momento de participar de una capacitación en materia de salud o de una reunión.

Según explicó la responsable de la Oficina de Telesalud del Área Programática Sur, en tiempos de pandemia se duplicó la participación de profesionales en las capacitaciones que realizaron los diferentes sectores.

“Estábamos acostumbrados a hacer las capacitaciones en forma presencial, pero con la pandemia pasaron a ser virtuales y a través del programa no solo se duplicaron las capacitaciones sino que el número y la accesibilidad se dobló”, indicó Varaz. “Entonces sucede porque la gente desde su teléfono asiste a una capacitación o una reunión. No es lo mismo que una persona de Senguer o Río Mayo pueda acceder a una capacitación viajando a Comodoro o a Rawson, que hacerlo desde su teléfono en su casa”, sentenció.