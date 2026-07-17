Salud: El Gobierno Provincial trabaja para optimizar la prevención y el diagnóstico de Cáncer de Mama

Se presentó un estudio clave para fortalecer el programa provincial dedicado a este tema. Destacaron la inversión histórica de la Provincia para la adquisición de modernos mamógrafos. Se implementarán diferentes acciones para garantizar el acceso a un diagnóstico preciso y un acompañamiento seguro y continuo. Reafirmando el compromiso con la jerarquización del sistema sanitario público, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, realizó en Rawson una reunión de trabajo con el objetivo de optimizar la prevención y el diagnóstico de Cáncer de Mama.

El encuentro, desarrollado en la sede de la cartera sanitaria provincial, fue encabezado por el secretario de Salud, Sergio Wisky, acompañado por subsecretarios, directores generales y provinciales, y referentes de diferentes áreas.

La reunión se concretó con el propósito de fortalecer la red provincial y trabajar en la reducción de la morbimortalidad oncológica, y en ese marco se presentó el “Diagnóstico Situacional de la Pesquisa de Cáncer de Mama”, un informe técnico que establece los lineamientos para la mejora del programa dedicado a este tema, marcando un cambio de paradigma en la atención sanitaria.

El relevante estudio fue elaborado por la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente, garantizando que todo el análisis y las propuestas de mejora se estructuren sobre los principios de la seguridad clínica de las usuarias, y la estandarización de procesos.

En ese sentido, y para lograr una visión sistémica, la elaboración del documento demandó una metodología participativa y transversal, mediante la cual se llevó adelante un importante trabajo en conjunto del que fueron parte la Dirección General de Coordinación de Programas, las Direcciones Provinciales de Atención Primaria de la Salud, de Promoción de la Salud y Salud Comunitaria, de Producción de Conocimiento y de Epidemiología, además del Departamento de Salud Comunitaria y la referente Provincial de Cáncer de Mama.

El diagnóstico también se nutrió de la participación directa de los Servicios de Mamografías y del Primer Nivel de Atención de los nueve nodos hospitalarios de la provincia: los Hospitales Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia; el Hospital “María Humphreys” de Trelew; los Hospitales Zonales de Puerto Madryn y Esquel; los Hospitales Subzonales de Rawson y El Maitén; y los Hospitales Rurales de Gaiman y Trevelin.

Inversión histórica en mamógrafos

Autoridades de la Secretaría de Salud destacaron que el diagnóstico presentado en Rawson, desde la capacidad tecnológica a la cobertura efectiva, expone que el sistema de salud provincial de Chubut cuenta con una inversión histórica en tecnología de vanguardia, incluyendo la incorporación de cuatro mamógrafos digitales con tomosíntesis 3D entre 2025 y 2026.

Además, se indicó durante la reunión que se cuenta en los hospitales de la provincia con Servicios de Mamografías con etiquetas de calidad nacionales, lo que impactará fuertemente en la cobertura del tamizaje que se proyecta llevar al 100% durante los próximos años.

Para ello se propuso el desarrollo de un programa que permitirá llevar a cabo acciones de mejora para un cuidado seguro y continuo, con el objetivo de cerrar la brecha entre la capacidad instalada y el acceso real de las pacientes.

Accesibilidad y acompañamiento

Se promoverá un trabajo interdireccional (transversal) en el que se rediseñará la ruta crítica y la navegación de pacientes, y se institucionalizará el rol de la navegadora oncológica, una figura que será el nexo indispensable para asegurar que ninguna paciente con un resultado mamográfico sospechoso se pierda en el sistema administrativo, garantizando un acompañamiento seguro, ágil y trazable hacia el diagnóstico confirmatorio y el tratamiento.

Por otro lado, se apunta a la accesibilidad directa y la remoción de barreras, y es por ello que se avanzará en la formalización del acceso directo, sin orden médica, para el tamizaje en mujeres de 50 a 70 años.

También se implementará la Red de Telediagnóstico Provincial, para cubrir la falta de especialistas informantes locales en ciertos nodos del interior, lo cual facilitará la contratación de un servicio de informe remoto de alta complejidad.

Dicha decisión asegura que un estudio realizado en la ruralidad cuente con los mismos estándares de lectura experta que uno realizado en los grandes centros urbanos.

Asimismo, y en respuesta directa a la voz de las usuarias encuestadas, se concretará la digitalización y reorganización de agendas, se promoverá la implementación de canales digitales (autogestión de turnos), y la reorganización de los recursos humanos para ofrecer horarios vespertinos, facilitando el acceso a los mismos a mujeres con obligaciones laborales y tareas de cuidado.

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