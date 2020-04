Salud descartó otros once casos sospechosos de Coronavirus en Chubut

Así lo indicó el sábado(11) el titular de la cartera sanitaria, Fabián Puratich, luego de referirse al nuevo parte epidemiológico nacional y provincial, según el cual Chubut continúa sin tener casos confirmados en su territorio. “Nosotros consideramos que independientemente de ser una de las tres jurisdicciones que seguimos sin casos positivos, debemos seguir con las medidas como venimos hasta ahora, pudiendo en algunos sectores producir alguna flexibilización, pero sin cambios sustanciales con respecto a lo que venimos haciendo hasta ahora”, dijo.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, confirmó este sábado que el Laboratorio de referencia provincial de la Dirección de Patologías Prevalentes y Epidemiología de la cartera sanitaria, que funciona en el Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara” de Trelew, descartó otros once casos sospechosos de Coronavirus que se habían identificado en la provincia.

El funcionario provincial efectuó las declaraciones al brindar este mediodía una conferencia de prensa sobre este tema en Rawson, en Casa de Gobierno, junto a otros ministros y funcionarios del Gobierno Provincial, quienes previamente mantuvieron una reunión del Comité Provincial de Emergencia por el Coronavirus que se desarrolla cada día.

Parte epidemiológico nacional y provincial

En diálogo con la prensa, el ministro Puratich se refirió en primer lugar al parte epidemiológico nacional y precisó que “al día de la fecha se han reportado 1.975 casos positivos, 81 nuevos se han sumado desde el día anterior (viernes), se recuperaron ya 375 pacientes, se han descartado 12.983 casos y el total de fallecidos en el país a la fecha es de 82”.

“En cuanto a la situación epidemiológica provincial, siempre recordando que en nuestra provincia estamos en la etapa de contención, al día de la fecha tenemos 3 casos sospechosos con nexo epidemiológico: dos en el Área Programática de Comodoro Rivadavia y uno en el Área Programática Norte; y una infección respiratoria aguda grave sin nexo epidemiológico en el Área Programática Comodoro Rivadavia”, indicó.

Además, el titular de la cartera sanitaria comentó que “se llevan descartados al día de la fecha 50 casos” y destacó que este viernes “se hicieron 11 test nuevos en la localidad de Trelew y los once fueron negativos”.

También recordó que “seguimos con los dos casos positivos de chubutenses que se han confirmado fuera de la provincia y uno que se ha descartado”.

“La cantidad de viajeros con aislamiento preventivo a la fecha son 628 y ya han terminado este aislamiento 2.716”, añadió el ministro de Salud.

“Debemos seguir con las medidas como venimos hasta ahora”

Por otro lado, y al ser consultado por las recientes declaraciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien habló de la implementación de una “cuarentena administrada”, en el marco de la cual se puedan flexibilizar algunas restricciones, Puratich sostuvo que en Chubut “esto va a depender de una decisión del gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, a quien le vamos a presentar los informes correspondientes para que se puedan tomar las mejores decisiones”.

Este viernes por la noche “el presidente fue muy didáctico en su explicación, que me parece que se puede trasladar muy fácilmente a nuestra provincia, donde la curva no solamente es plana sino que todavía no hemos tenido casos positivos”, lo cual “es producto del trabajo de todo un gobierno, en el que estamos comprometidos para mantener a la provincia en esta posición”, destacó.

“Sabemos que hay posibilidades de que el virus esté acá, no somos una provincia inmune y entonces tenemos que redoblar los esfuerzos, no bajar los brazos y seguir manteniendo las mismas conductas que nos han permitido llegar a este día en estas condiciones”, concluyó el titular de la cartera sanitaria.