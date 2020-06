Salud Chubut : Tensa situación vive el sector de salud por el reclamo de haberes adeudados

Ante la incertidumbre que genera el no haber cobrado a la fecha los salarios adeudados del mes de abril y mayo, los trabajadores de la salud pública del hospital de Trelew, se manifestaron visibilizando la situación que atraviesan por lo que anunciaron medida de retención de servicio, hasta tanto no se les deposite los haberes adeudados del mes de abril y mayo. Dicha situación desencadenó la presentación de renuncia masiva de los directores de área programática de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. El Ministro se reunió con el gremio y hablo con los trabajadores en pie de reclamo.

Los trabajadores de la salud pública, esenciales a la hora de hablar de servicios en el marco de la emergencia sanitaria por Pandemia Covid 19, son la franja de trabajadores con mayor exposición (médicos, enfermeros, mucamas, etc).

En horas de la mañana el ministro Fabián Puratich se reunió con directivos y referente gremial (SiSaP); a la salida de dicho encuentro se encontró con los trabajadores del hospital en pie de reclamo que le exigieron que hable con el gobernador para solucionar el conflicto , ante quienes se comprometió a dar una respuesta por la tarde.

Previo al reclamó, ya se había hecho pública la presentación de renuncia masiva de los directores de las áreas programáticas de Trelew, Madryn y Comodoro; y los directivos de los hospitales de Trelew, Rawson, Dolavon, Gaiman , camarones, Paso de Indio y Las Plumas , según lo expresado a medios del valle por el Director del Hospital de Trelew, Sebastián Restuccia.

Dicha situación fue a consecuencia de la falta de respuesta y fecha cierta de pago a los trabajadores del sistema de salud pública.

Según informó el diario Jornada, el propio Ministro Puratich dialogó con los empleados sanitarios. Mencionó estar de acuerdo con el reclamo y explicó: “La situación es muy difícil y compleja. Trabajamos mucho para lograr sacar la Ley de emergencia sanitaria y lograr la unificación delos pagos de Salud pero evidentemente no se ha logrado el objetivo que es mantener un prioridad con los trabajadores de la Salud. Los voy a defender de todo lo posible, trato de logar las cosas hacia adentro y si no lo puedo hacer yo sé bien lo que tengo que hacer. Estoy orgulloso de todos los trabajadores, seguramente ustedes no podrán decir lo mismo de mi porque no he logrado la respuesta que necesitan”, señaló el responsable de Salud quien manifestó viajar a Rawson para mantener una reunión con el gabinete provincial.