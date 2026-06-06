Salud brindó recomendaciones de vacunación para viajeros al Mundial de Fútbol 2026



Ante el inminente comienzo del evento internacional y debido al contexto epidemiológico actual, se aconseja que las personas que tengan previsto ir a Canadá, México y/o Estados Unidos, tengan actualizados los carnets de vacunación y cumplan una serie de medidas preventivas.



Con el objetivo de reforzar el trabajo preventivo, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, brindó una serie de recomendaciones de vacunación para quienes viajen al Mundial de Fútbol 2026.



Debido a la importante cantidad de personas de diferentes países que se espera acudan al evento, que en esta edición tiene como sedes a Canadá, México y Estados Unidos, se detallaron los pasos a seguir para viajar de forma segura y estar prevenidos ante diferentes enfermedades.



De esa forma, se aconsejó cumplir una serie de medidas previas al viaje al Mundial, como controlar el carnet de vacunación con anticipación, completar esquemas pendientes del Calendario Nacional de Vacunación, aplicar vacunas al menos 15 días antes del viaje, y consultar en centros de vacunación o consultorios de Medicina del Viajero (Consultorios de Infectología).



Asimismo, las personas embarazadas, inmunocomprometidas y los adultos mayores deben realizar una evaluación médica individual para reforzar cuidados y medidas de prevención.



Única medida efectiva para prevenir enfermedades y brotes



En esta línea, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ante el inminente comienzo del Mundial, destacó la importancia de la vacunación oportuna y completa como la única medida efectiva para prevenir enfermedades y brotes.



Además, el organismo internacional hizo especial referencia a la necesidad de reforzar en la región de las Américas la vigilancia del Sarampión, ya que el aumento de casos y los viajes internacionales pueden facilitar la propagación de esta enfermedad durante eventos que reúnen a grandes concentraciones de personas.



En ese contexto, y en una reciente alerta epidemiológica, desde la OPS se recomienda revisar los sistemas de vigilancia, fortalecer la vacunación e implementar medidas rápidas de respuesta para proteger a la población.



Vacunas



La cartera sanitaria recomienda a los viajeros al Mundial de Fútbol 2026 que se apliquen las siguientes vacunas o controlen si ya se colocaron dichas dosis: Triple viral (sarampión, rubéola y paperas); Influenza (aplicarla idealmente de 10 a 14 días antes del viaje); COVID‑19 (refuerzo actualizado según recomendaciones vigentes); y Hepatitis A (indicada especialmente para consumo de alimentos en vía pública o viajes prolongados).



Además, la recomendación incluye las vacunas contra la Hepatitis B (recomendada para adultos no vacunados y viajeros frecuentes) y la fiebre tifoidea (de acuerdo al itinerario y la exposición alimentaria).



Más recomendaciones



Durante el viaje se recomienda el lavado frecuente de manos, consumir agua segura o embotellada, evitar alimentos crudos o de venta callejera, mantener ventilados los ambientes cerrados, utilizar repelente en zona de mosquitos y evitar contacto con personas con síntomas respiratorios o exantema.



Finalmente, se recomienda prestar atención al estado de salud durante el viaje y hasta tres semanas después del regreso. En caso de presentar fiebre, erupciones cutáneas (manchas rojas en la piel), síntomas respiratorios o gastrointestinales, se aconseja consultar al sistema de salud e informar el antecedente de viaje internacional. Al asistir a la consulta, se recomienda utilizar barbijo y seguir las indicaciones del equipo de salud.

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