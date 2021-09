Salud articula acciones para la Prevención del Embarazo Adolescente en Chubut

“El embarazo adolescente es una problemática real, tanto en nuestra provincia como en el resto del país, y esto nos interpela y nos genera la responsabilidad de la detección temprana, para poder realizar así un abordaje integral e interinstitucional que pueda implementar las medidas de protección adecuadas”, aseguró la subsecretaria de Programas de Salud del Ministerio de Salud del Chubut, Laura Pizzi.

El Ministerio de Salud de Chubut realizó este lunes en Rawson una conferencia de prensa por la “Semana Internacional de la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia”, en el marco de la cual fueron enumeradas las diversas actividades de promoción y prevención que el organismo estará realizando a lo largo de los próximos días, a fin de poder difundir y visibilizar la problemática del embarazo adolescente en todo el territorio chubutense.

El encuentro con los medios tuvo lugar en la Sala de Reuniones de la cartera sanitaria provincial, donde estuvieron presentes la subsecretaria de Programas de Salud, Laura Pizzi; la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Devora Flores Sahagún; y la jefa del Departamento Provincial de Adolescencia, Verónica Vivanco, quien también es la referente provincial del Programa de Salud Sexual.



Objetivo de las actividades

“Por este motivo es que nos urge sensibilizar a la población chubutense, y especialmente a los equipos de salud de la provincia, sobre el conjunto de derechos que deben ser garantizados para poder prevenir y detectar los embarazos en la niñez y en la adolescencia”, refirió la subsecretaria, asegurando también que “sin detección temprana no hay tratamiento, no hay protección de derechos y no hay justicia”.

Lineamiento de trabajo actual

Además, Laura Pizzi indicó que “la prevención del embarazo adolescente es un lineamiento de trabajo al que el Ministerio de Salud provincial se ha abocado con fuerza durante los últimos años, obteniendo afortunadamente una baja continua en los índices locales”, y agregó que “en la actualidad, Chubut cuenta con Centros Especializados en la Salud Integral del Adolescente (CESIA), los cuales interactúan a diario con los diferentes niveles asistenciales del sistema sanitario, sumándosele a esto un marco legal provincial sumamente innovador que prioriza la protección de todos los niños, niñas y adolescentes”.



Riesgo biopsicosocial

Por su parte, la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Devora Flores Sahagún, hizo un especial énfasis en “el riesgo biopsicosocial que implica para niñas y adolescentes verse forzadas a transitar gestaciones que no planearon y que, especialmente entre las menores de 15 años, suelen ser consecuencia de situaciones de abuso sexual”, asegurando asimismo que “los embarazos no intencionales en esas edades afectan sensiblemente las oportunidades de vida ya que suelen acarrear el abandono escolar, impidiendo la posterior inserción en el mercado laboral”.

“El riesgo biopsicosocial de los embarazos forzados implica la afectación integral de la vida de las niñas y adolescentes, y esa afectación incluye aspectos psicológicos, como la depresión, el estrés postraumático y los pensamientos suicidas; y aspectos clínicos, ya que el riesgo de enfermar y morir por un embarazo es cinco veces mayor entre las menores de 15 años que entre las mujeres adultas”, sostuvo Flores Sahagún.

Cronograma de actividades

Finalmente, la jefa del Departamento Provincial de Adolescencia, Verónica Vivanco, indicó que “la intención de esta semana es poder intensificar y difundir el trabajo que venimos realizando desde hace años con la comunidad provincial, incluso en estos tiempos de pandemia por Covid-19, con el objetivo de poder prevenir y garantizar la detección temprana del embarazo adolescente”.

En esa línea, además, Vivanco hizo mención a diversas actividades que el Ministerio de

Salud provincial ya viene promocionando a través de sus redes sociales y que se realizarán durante esta semana (de manera virtual y presencial), con la participación de integrantes de los equipos de salud, docentes y adolescentes.

