Salamín : “ Queremos saber cuál es la real situación económica financiera del municipio”

El presidente del Concejo Deliberante de El Hoyo, Cesar Salamín, informó la creación de una nueva comisión investigadora a los fines de establecer la real situación actual económica financiera del municipio de El Hoyo.

Dicha creación se dio en el marco de una sesión especial, realizada el pasado miércoles, solicitada por los ediles, Edgar Sandoval, Ariel Szudruk, Fanny Avalos, Gisel Cortes y Gretel Arce.

De los dos puntos a tratar en el orden del día en dicha convocatoria, solo prosperó el Nº 2, con la citada creación de una nueva comisión investigadora.

En tanto el Nº 1, que tenía como propósito ampliar los objetos de la comisión investigadora en marcha (emisión de permisos de circulación presuntamente apócrifos) no obtuvo el acompañamiento esperado. La propuesta pretendía incorporar dos denuncias de vecinos contra autoridades del ejecutivo municipal.

Entorno a la nueva comisión creada, el presidente del poder legislativo, además de subrayar que la misma tiene como objeto esclarecer situación económica financiera del municipio, Salamin indicó que los ediles presentes tomaron conocimiento de las denuncias realizadas por él en su momento contra el poder ejecutivo, por malversación de fondos, y creación cooperativa que preside la municipalidad que no fue autorizada por el HCD.

A esto Salamín, agregó que también se pretende acceder a información sobre obras de saneamiento del basurero municipal y enripiado de callejón Los Inmigrantes; como así también saber la situación de los fondos recaudados mediante la aplicación de la ordenanza Nº 107/2019, que habilitó la pasada temporada de verano el cobro de acceso a Puerto Patriada.

Añadiendo al respecto “sabemos que fue una temporada muy buena en cuanto a lo turístico y se recaudó muy bien. Ese dinero tenía como único fin ser utilizado a mejoramiento e infraestructura en el sector. Se quiere establecer también la deuda real que tiene el municipio con proveedores”.

Consultado Salamín si previo a crear la nueva comisión investigadora, hay pedidos de informes elevados al ejecutivo, el concejal respondió que “Concretamente sobre el cobro de ingreso a Puerto Patriada no hemos obtenido respuesta; de la denuncias que presenté yo por la malversación tuvimos una respuesta que no está del todo clara; y con respecto a la empresa que ejecuto la obra del basurero y el callejón no sabemos nada “.

Finalmente sobre la situación de salarios del poder legislativo, Cesar Salamín, detalló que se les adeuda desde el mes de abril tanto a los concejales, al personal de prensa, al secretario legislativo y al asesor legal.



Sesión extraordinaria

El miércoles por la tarde tuvo lugar una sesión extraordinaria solicitada por el poder ejecutivo, con un pedido de ampliación presupuestaria, tema que por unanimidad obtuvo el pase a comisión de hacienda para su tratamiento. Es válido recordar que el gobierno actual viene trabajando con un presupuesto reconducido, que necesita ser actualizado.