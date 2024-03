Salamín: “La decisión del gobernador Nacho Torres expresa el sentimiento del verdadero federalismo”

En relación a los dichos de la ministra Bulrich el intendente de El Hoyo dijo » Esto nos pone en el ámbito nacional y nos hace conocer a los Patagónicos, hay mucha gente en las grandes ciudades o quizás cuando andan en campaña recorren de pasada y no se bajan a conocer la realidad de los pueblos o que no tiene ni idea lo que es vivir en la Patagonia que no es fácil…” aseguró César Salamín

En ese marco se refirió a dichos de la titular de Seguridad de la Nación y valoró “la decisión del gobernador Nacho Torres de encabezar este reclamo por la coparticipación, que cuenta con el apoyo de todo el arco político de la provincia y expresa el sentimiento del verdadero federalismo que debe primar”.

De igual modo, resaltó que “todos los intendentes y presidentes de comunas rurales de la provincia, más los diputados de los distintos bloques (más allá de su pertenencia partidaria), acompañamos la postura del gobernador de demandar nuestros derechos ante la justicia, convencidos de que está reclamando y defendiendo los intereses de todos los chubutenses. Representan las partidas que luego bajan a los municipios y, por ende, a la gente”.

Recalcó enseguida que “ese es el camino y vamos a seguir apoyando”, al tiempo que recordó “la reunión que habrá en Puerto Madryn el 7 de marzo, con la presencia de todos los gobernadores patagónicos, más los diputados y senadores, con el objetivo de perfilar un proyecto distinto para la región”.

Caminos internos

Durante la jornada del jueves, el jefe comunal viajó nuevamente a Rawson con la intención de firmar un convenio con Vialidad Provincial para el mantenimiento de los caminos de acceso a Puerto Patriada (lago Epuyén) y El Desemboque (lago Puelo), dos de los balnearios por excelencia de la Comarca Andina y visitados por miles de turistas durante todo el verano. Según explicó, “son dos rutas provinciales y el Estado dispondrá más de 20 millones de pesos para los próximos seis meses, con el concurso de la comuna en las obras necesarias”.

Con todo, indicó que “el objetivo final es la pavimentación de los 14 kilómetros hasta Puerto Patriada. Es una obra históricamente demandada y, conforme la demanda actual, es tiempo de insistir para que se concrete. Por lo pronto, vamos a encarar los trabajos de desvíos en algunas subidas muy pronunciadas y hacer modificaciones al trazado para que no sea tan complicado para los automovilistas”.

Sumó un acuerdo con el Instituto Provincial de la Vivienda para retomar la construcción de tres unidades habitacionales “iniciadas en el año 2020 y que no se pudieron terminar». Ahora habrá un nuevo convenio financiero para poder concluirlas, porque se trata de familias que hace décadas sueñan con el techo propio”, remarcó.

Obra pública

Por otra parte, agregó “el adoquinado de una calle en el barrio Valle del Pirque, que es el acceso a un Jardín de Infantes. La semana pasada pudimos terminar una cuadra para poder certificar los trabajos y recibir nuevos desembolsos y poder continuar”.

En correspondencia, Salamín destacó “la importancia de que se retome la obra pública en las pequeñas comunidades. De hecho, esta tarde habrá una reunión en Rawson con distintas carteras provinciales para conocer el diagrama en el corto plazo”.

Sobre del Plan Calor previsto para asistir a las familias más necesitadas durante el próximo invierno, confirmó que “ya contamos con la primera parte de las partidas, por casi 10 millones de pesos, destinada al acopio de leña”.

Por último, César Salamín precisó que “durante las últimas semanas se realizó la limpieza, desmalezamiento y dragado del sistema de canales del ejido municipal para mejorar la circulación natural del agua por las pendientes de la estructura catastral y prevenir futuras inundaciones”.

“La puesta en marcha de siete vehículos del corralón municipal facilitó el trabajo sostenido, incluyendo tramos que no recibían mantenimiento desde hace más de dos décadas, como el sector del canal de Schulz. En simultáneo, se avanzó en la limpieza del tendido eléctrico en el callejón Korecki”, concluyó.