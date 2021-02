Salamín expresó su preocupación por los servicios públicos de la localidad

El presidente del HCD El Hoyo, Cesar Salamín, tras la apertura del periodo legislativo 2021 , expresó su preocupación por la grave situación que continúan atravesando los servicios públicos básicos como la luz y el agua; además subrayó como importante el tratamiento y aprobación legislativa dado al servicio de transporte urbano de pasajeros .

AUDIO ENTREVISTA CON PRESIDRNTE HCD EH CESAR SALAMIN 👇👇

El concejal hoyense, describió la sesión de apertura como sencilla y pequeña, debido al contexto de pandemia que se vive, el cual contó con la presencia de los siete ediles, el intendente Pol Huisman y el secretario de gobierno.

En diálogo con Noticias de la Comarca, el presidente del HCD, Cesar Salamín indicó que el mandatario municipal realizó una breve reseña de lo realizado desde el inicio de la gestión y lo proyectado para el año en curso, a lo que añadió “Esperemos que se empiecen a ejecutar, sobre todo los que tienen que ver con el tema de los servicios públicos de la localidad, agua potable y energía eléctrica, por ser estos trascendentales en la localidad a los que hay que empezar a dar soluciones definitivas”.

En su análisis sobre el discurso del mandatario, el presidente del concejo señaló “El intendente tiene claro que no se ha avanzado, él reconoce y cree que se ha retrocedido con respecto a lo que es maquinaria municipal, las cuales no ha podido poner a punto para mantener caminos y servicios en condiciones .Creo que esta buena la reflexión del intendente de hacer una mea culpa en decir que la situación no está bien”.

Por otra parte Salamín remarcó que Huisman hizo mención en varios proyectos presentados ante el gobierno nacional (ENOSHA) sobre todo “Esperemos que salgan, para poder empezar a darle respuesta a la gente, sobre todo con el tema del agua potable, hoy hay sectores que llevan más de 5 días sin agua o con muy poca…” .

Cambio secretaría legislativa

Consultado Salamín, por los motivos que impulsaron el cambio en la secretaria legislativa respondió que “ surge de un pedido de la mayoría de los concejales que consideran que el cargo legislativo no estaba al 100% de lo que se pretendía, por lo que se solicitó la remoción del secretario legislativo lo que se aprobó y se designó nueva secretaria legislativa “ esperemos que funcione , porque sabemos que el trabajo no es nada fácil satisfacer a siete concejales…. esto suele suceder , en este caso se cambió y el concejo está funcionando a pleno”.

Dentro del orden del día de la primer sesión legislativa del año, prosperó iniciativa presentada por Salamín, de adhesión a la ley provincia al de tolerancia de alcohol 0 al volante, su promulgación está en poder del poder ejecutivo.” Es una herramienta más que se suma a la prevención y evitar accidentes, esperemos que sirva para que la gente entienda que no se puede conducir alcoholizado…” dijo al respecto.

El tema más importante

Por otra parte Salamín, subrayó como otro tema importante el tratamiento y aprobación del transporte urbano para la localidad “Nos comprometimos el día jueves (3) con los integrantes de la cooperativa en formación Los Lagos y el asesor del concejo, y el viernes se autorizó al ejecutivo para poner en función al transporte urbano, creo que eso es lo más importante en lo que va de esta primera sesión”.

Emergencia de servicios públicos

Salamín adelantó que planteara al pleno del concejo deliberante declarar la emergencia de servicios públicos en el ejido municipal de El Hoyo, sobre todo por el tema del agua “ Hay gente que la está pasando muy mal, hace más de 5 días que están sin agua, no podemos estar en esta situación en el contexto de pandemia que vivimos, y la sequía que afecta la zona… el servicio de energía eléctrica están sucias, el domingo tuvimos un principio de incendio por las ramas que tocan los cables del tendido, esto preocupa muchísimo”, aseveró Salamín.

Por otra parte el presidente del HCD, indicó que en las próximas horas solicitara una reunión con el ejecutivo para que se informe las medidas que se están adoptando en el marco de la declaración de emergencia ígnea.