Ruiz : » El camino elegido para la erradicación del basurero a cielo abierto es el proyecto de Girsu Comarcal «

Previo a la reunión con el concejo deliberante y el subsecretario de ambiente de la provincia, Julio Ruiz secretario de planificación municipal Julio Ruiz, sostuvo que el problema del basurero municipal es crítico y de larga data. “Nosotros elegimos un camino que es con el proyecto GIRSU Comarcal para la erradicación de basurero al cielo abierto. Esto nos obliga como comunidad a trabajar con los residuos en domicilio” subrayó el funcionario del ejecutivo.

Ruiz, explicó que todos los días en los distintos barrios y parajes se generan varios camiones de residuos domiciliarios, que son depositados en el reservorio municipal, lo que genera complicaciones. Respecto al reclamo de vecinos de Catarata Sur realizado la semana pasada frente al portón del basurero dijo” Entendemos y compartimos el diagnostico con las vecinos y vecinas que reclaman por el tema de los residuos. No compartimos las formas que tomo el reclamo, por eso queremos seguir transitando el camino hacia la solución definitiva y no quedarnos con este tipo de explosiones de enojo”.

Así mismo el secretario de planificación municipal, aclaró que, ante el bloqueo del portón de acceso al basurero, encabezado por un vecino, la gestión pública municipal se vio obligada a radicar una denuncia sobre esa persona que impidió el ingreso de los camiones y trabajadores al predio municipal. En tal sentido Ruiz sostuvo que ese tipo de acciones “genera serios trastornos, y un daño importante a la comunidad que tenemos que solucionar rápidamente, por eso hicimos esa denuncia a un vecino, identificado en un acta y relatoría de lo sucedido por el personal municipal”.

Por otra parte Ruiz, ante declaraciones del presidente de la junta vecinal de Catarata Sur, que asevera que hay falta de dialogo con el gobierno municipal, Julio Ruiz aclaró que” El tema del diálogo no es un discurso, es una realidad, días atrás tuvimos una reunión con todas las juntas vecinales, de forma permanente estamos trabajando y dialogando con los vecinos, el dialogo siempre está abierto; lo que pasa que este tema no tiene una solución rápida…”

Así mismo el secretario municipal, recordó que el camino elegido por la actual gestión es el del GIRSU Comarcal ; a lo que se suman otras acciones concretar tendientes a reducir los residuos domiciliarios, como la recolección diferenciada de residuos a través de la cual se ha logrado reducir unas 20 toneladas de material reciclable trasladados a su destino final; además se implementaron acciones tendientes a ordenar y control el ingreso de residuos al repositorio municipal, se colocó luminaria en el sector y próximamente se instalaran cámaras .

A Todo esto Ruiz añadió “Estamos en contacto con la junta tratando de encontrar la solución, lo que nosotros iniciamos es un trabajo de saneamiento, que implica un estudio de lo que ocurre en el basurero y se determinan acciones concretas para sanearlo , para que funcione de la mejor manera posible y genere el menor daño posible, y después el día que se pueda sacar de ahí el deposito final de residuos se hará la tarea de remediación correspondiente para que el lugar quede en condiciones son procesos largos …”