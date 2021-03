Roveta describió la emergencia ígnea como una gran tormenta de fuego

La localidad de El Hoyo, hoy es la más complicada en el marco de la emergencia ígnea que afecta la cordillera del noroeste chubutense, por las características de interface que tiene el incendio. La prioridad es salvar vidas, se solicita a la población mantener la calma y no resistirse a las órdenes de evacuación.

En principio el municipio de El Hoyo evacuo más de 130 vecinos alojados en la localidad de Epuyén , además hay muchas familias que se autoevacuaron aún no cuantificados ; se registraron varios heridos leves y una persona grave derivada al hospital subzonal de El Maitén .

Las perdidas materiales por estas horas no están relevadas, aunque son muchas las viviendas que fueron arrasadas por el fuego, en el ejido municipal de El Hoyo y Lago Puelo.

El comité de emergencia se estableció en el gimnasio municipal, “ estamos trabajando junto con el intendente estableciendo comité de emergencia, el director general DC provincia se hizo presente, están todas las instituciones y organismos a prestos para tratar de sobrellevar la contingencia de la mejor manera posible , la verdad que hemos tenido una Tormenta de Fuego, con multiplicidad de focos, con condiciones ambientales muy adversas, y vientos que no permitieron operar a los medios aéreos y facilitaron el avance del fuego.

En las próximas horas se espera el arribo de refuerzo de combatientes de distintos puntos del país, ya arribo a la zona gente de Neuquén, y se coordina el arribo de brigadistas de Córdoba, San Luis y el NOA; además de un gran despliegue de bomberos voluntarios de distintos puntos de la región y el país.

Además de las condiciones meteorológicas adversas, el escenario de distintos incendios en la región demanda muchísimo recurso humano y equipamiento.

Huisman al describir la situación de emergencia, dijo que ante la magnitud de la emergencia la prioridad es cuidar la vida humana y la salud de las personas, se solicita a la población mantener la calma, y no resistirse a las órdenes de evacuación, para ello se aconseja priorizar llevar consigo documentación, muda de ropa, medicamentos y de contenido emocional lo que sea liviano y fácil de sacar. “La instrucción que se dio dentro del ejido de El Hoyo, es que no vamos a permitir que nadie se resista a ser evacuado, si es necesario los vamos a sacar por la vía pública”, sostuvo el mandatario municipal.

Además se solicita a la población no transitar innecesariamente por calles, callejones y ruta para evitar cualquier tipo de accidente que demanda la intervención de los organismos de emergencia que están totalmente abocados a el incendio, y dejar libre la circulaciones de móviles de emergencia de los distintos organismos intervinientes.