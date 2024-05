Río Negro pretende cobrar peajes en rutas provinciales y advierten que “abre las puertas a la privatización”

El legislador Leandro García precisó que “perjudicaría principalmente a nuestra zona”, en relación al trazado que une El Bolsón con Mallín Ahogado. De igual modo, criticó el proyecto que impulsa modificar el Juzgado Multifueros N° 11 (pasaría a atender solo cuestiones de familia): “Sería una enorme pérdida de derechos para nuestros vecinos”, subrayó.

En detalle, Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) contrapuso ayer la propuesta del bloque oficialista (Juntos Somos Río Negro) para la implementación de un sistema de peajes en todas las rutas de la provincia, señalando que «es injusto y abre las puertas a la privatización”.

Con esta idea, el gobierno de Alberto Weretilneck busca generar un incentivo en la inversión privada, sustentar el mantenimiento vial y agrandar las arcas provinciales para reactivar la obra pública.

Sin embargo, el legislador cordillerano criticó que “el proyecto fue presentado con poco tiempo. Esta semana será tratado en comisión de la Legislatura y consideramos que es escaso para evaluarlo. Ya viene con firma del ministro, por lo que puede ser aprobado en primera instancia”, recalcó.

A su criterio, “es un proyecto muy incompleto, que no tiene en cuenta las vías gratuitas para la gente que no puede pagar el peaje y que abre las puertas a la privatización. Además, nosotros dialogamos con las cámaras que representan a los sectores productivos y nos aseguran que la implementación de peajes se trasladaría a los costos”.

Insistió con que “perjudicaría principalmente a la localidad de El Bolsón, en relación a la ruta que nos une con Mallín Ahogado. En un contexto de pérdida del poder adquisitivo, no podemos cargar más con la economía de las familias de la zona rural. Es el Estado nacional quien desfinancia a la provincia y es quien decide recortar la obra pública, este ajuste no puede recaer sobre docentes, personal de salud, policía o trabajadores rurales que diariamente transitan estos caminos”.

No obstante, admitió entender “la situación económica a la que está sometida Río Negro por la recesión y los recortes de fondos de Nación, pero las respuestas no pueden improvisarse ni imponerse. Cobrar un peaje en un paraje rural como Mallín Ahogado a todo el que circula es muy injusto, no es lo mismo un residente que trabaja todos los días, que vende leña o que trabaja en El Bolsón que un turista”, argumentó.

Juzgado

Por otra parte, Leandro García apuntó al proyecto del oficialismo que propone una modificación para que el Juzgado Multifueros N° 11 de El Bolsón pase a ser solo referente del ámbito de Familia. Desde su óptica, “es una pérdida de derechos enorme para El Bolsón y las localidades aledañas. Hay una enorme cantidad de causas que se tramitan desde 2016. En volumen de trámites, El Bolsón se equipara al juzgado de Viedma. Hacer que toda esa gente deba trasladarse nuevamente a litigar a Bariloche, hace que se pierda inmediatez y celeridad en el servicio de justicia. Modernizar el Estado no debe traer complicaciones a la gente”, recalcó.

Por último, adelantó que “vamos a dar el debate, pero si no hay cambios sustantivos, no voy a votar ninguno de los proyectos que afecten los derechos de nuestra localidad”.