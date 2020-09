Reten del Paralelo 42: Labran infracción a camionero que llevaba a una menor con destino a Sarmiento sin el permiso de circulación correspondiente

Pasado el mediodía de hoy, en un control de tránsito desplegado en conjunto entre la CNRT, gendarmería nacional y la policía del Chubut, se detectó a la altura del retén del Paralelo 42º, la circulación con dirección norte-sur de un transportista de una conocida distribuidora mayorista de productos alimenticios de San Carlos de Bariloche, con cuatro personas a bordo entre ellas una menor de 16 años.

La jovencita había sido levantada en El Bolsón, y viajaba en el interior del habitáculo del camión con destino a la ciudad de Sarmiento.

Según lo informado a este medio por el oficial a cargo del retén Policial, Marcos Troncoso, un efectivo policial femenino, detectó la presencia dentro del rodado de una jovencita, que resultó ser una menor de edad sin autorización de viaje portando solo su documento de identidad.

En ese marco se alerta a personal de gendarmería que se encontraba junto con la CNRT desplegando un operativo conjunto, quien también constata la situación irregular antes indicada y la presencia de un joven( varón) en la cucheta del camión, quien resultó ser hijo de uno de los chofer, éste tampoco contaba con permisos de circulación correspondiente, solo tenía un permiso que lo habilitaba a circular entre Rio Mayo y Trelew .

En consecuencia, personal policial procedió a labrar las actuaciones correspondientes, dando intervención al ministerio público fiscal por infracción a los artículos 205 del código penal (para las cuatro personas) y 277 (chofer y conductor por encubrimiento).



Un favor que terminó con una infracción y la intervención del MPF

El chofer del camión oriundo de Bariloche, manifestó a este medio que a pedido del padre de la menor un supermercadista de Sarmiento y a modo de favor, subió en El Bolsón a la menor para llevarla hasta esa ciudad, creyendo que la misma tenia consigo el permisos de circulación correspondientes.

Consultado la autoridad policial por dicha versión el oficial a cargo del operativo dijo “ Mas allá de que él lo manifieste, a mí no me consta… por ende nosotros al constatar la infracción que intentan ingresar a la provincia de forma ilegal se actúa en consecuencia. La menor es entregada a un tío bajo acta por disposición del ministerio público fiscal”.

Finalizada las actuaciones de rigor, el transporte continúo viaje con tres pasajeros a bordo (Chofer , su hijo y conductor acompañante ) .

Detección negativo test de olfato

En el marco de las medidas de control que se implementan en los controles de ingresos a la provincia del Chubut, en el retén del Paralelo 42º, personal de Defensa Civil realiza a viajeros que ingresan a la provincia test de olfatos, es así que este martes un camionero de Bariloche no pudo ingresar a territorio chubutense, por haber dado resultado negativo en dicha prueba, además no contaba con un certificado de PCR.

Por lo que la autoridad responsable del control junto con el ámbito de salud, determinaron que el transportista no podía ingresar a Chubut, debiendo regresar éste a su lugar de origen.