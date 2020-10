Referentes del INTA y SENASA aclaran que no avalan el uso químico para el control de la mosca Drosophila Suzukii

La agencia extensión INTA El Hoyo y AER INTA El Bolsón en nota dirigida a la comunidad , aclara que ante diversas versiones difundidas por las redes sociales , aclaran que desde este organismo nacional no se está avalando la utilización de ningún producto químico para el control de la mosca Drosophila Suzukii, al tiempo que informan que desde hace un tiempos e trabaja junto a instituciones y organismos públicos en la difusión de herramientas y labores culturales para la prevención y disminución de los daños causados en los cultivos de frutas finas por la mosquita .

En ese marco además e haberse realizado talleres destinado a productores, se trabaja en un plan integrado para el manejo de dicha plaga, con varias recomendaciones en primavera y verano, relacionada con podas, abonos verdes, limpieza de caminos, densidad de varas entre otras buenas prácticas en plantaciones , como así también de cosecha y pos cosecha.

En ese sentido se aclaró que INTA no avala el uso de ningún químico para el control de dicha plaga.

Por su parte el representante de SENASA en la Comarca, Franco Armento, en el marco de la reunión y debate que se dio en la localidad de El Hoyo, en torno al tema, aclaró que la nota en cuestión que movilizó a varios sectores en contra del uso y o posible aprobación de agroquímicos para el control de la mosca Drosophila Suzukii, no salió de la mesa de trabajo que SENASA junto al INTA y CONOCEF forman parte, subrayando que la misma no lleva la firma de ninguno de los representantes de dichos organismos.

Armento, además advirtió que en la Comarca Andina se está vendiendo agroquímicos no autorizados por SENASA para el control la mosca Drosophila Suzukii.

Al tiempo que aclaró que SENASA no es quien debe ejercer el control de comercialización , venta y uso de productos agroquímicos, ya que en Chubut la LEY Nº 16, EX 4.073 establece claramente que es el gobierno del Chubut a través de la comisión ejecutiva intersectorial de asesoramiento sobre herbicidas y agroquímicos, quien tiene poder de policía para tal fin.

Así mismo sugirió que todas aquellas personas u organizaciones que están con la inquietud de a aprobación o no de productos químicos para el control de la plaga en cuestión, eleven una nota al director nacional de sanidad vegetal, ing. Agr. Diego Quiroga planteando todas las inquietudes que tienen en la zona.