Rediscutir la coparticipación nacional y provincial daría más equidad y justicia social a las comunidades

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, en dialogo con Noticias de la Comarca, consideró importante la decisión del gobierno nacional de quitar puntos de coparticipación que beneficiaban a la ciudad de Buenos Aires, ya que se abre la posibilidad importante de comenzar a ” repensar la coparticipación nacional para que le llegue a todos los argentinos en una forma más justa y equilibrada”, subrayó el mandatario municipal.

En ese sentido hizo hincapié que no solo es importante repensarlo a nivel nacional, sino también se debe dar en la provincia. Sánchez, dijo que hay muchas provincias sobre todo del norte argentino con poblaciones sumamente necesitadas que por procesos históricos reciben muy bajos aportes coparticipables.

En tanto en Chubut considera que importante en ese repensar, el hecho de poder actualizar el censo poblacional, en Lago Puelo no existen datos objetivos sobre la cantidad de población real, hay quienes estiman que es el doble de lo que los números del último censo reflejan.

Renta Hídrica: Daría a la cordillera más equidad y justicia social

Por otra parte resaltó como interesante e importante para la cordillera el proyecto ley que se impulsa sobre la coparticipación de renta hídrica. “esto posibilitaría a los municipios de la cordillera contar con un ingreso nuevo, lo que aportaría a que en la provincia haya una mejor retribución de ingresos. Si los ingresos son equilibrado en función de las poblaciones y desarrollos estratégicos que se dan en la provincia, lo que estamos logrando es más equidad y justicia social respecto a la distribución de coparticipación.

Discusión difícil >



Renta hídrica: “seguramente va a tener un final más feliz”

La renta hídrica va a tener un final más feliz porque está avanzado y consensuado con muchos diputados y no le toca la coparticipación a nadie, y a nosotros en la cordillera nos va a mejor los ingresos.

Lo manifestó el intendente de El Hoyo Pol Huisman a este medio al ser consultado sobre la posibilidad de replantear una vez más la discusión de una distribución más equitativa de los fondos de coparticipación a nivel provincial.A lo que agregó “ me parece que los temas tienen que ser mirados , remirados , vistos y recalculados, si uno ve la coparticipación de El Hoyo esta hecha sobre la base de unos 2500 habitantes en el censo del 2010 y una previsión del 3600 habitantes en el 2019 , en las elecciones pasadas hubo 4000 electores calculando todas las personas que no están en ese padrón llegas fácilmente a casi 6000 habitantes ; lo que a toda luces muestra que estamos en un lugar injusto, también queda claro que estamos en un lugar injusto comparado con otras localidades que tienen menos habitantes y menos superficie . Desde el vamos estoy a favor en discutir en general pero esto en particular, hay que discutir el modelo de desarrollo y armar un plan estratégico, porque hoy estamos viviendo de la coparticipación federal de impuestos y regalías “, concluyó Huisman .