Recuperación histórica: avanza el Astillero de Comodoro y proyecta más de 300 puestos de empleo

En el marco de la agenda que lleva adelante en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el Gobernador Torres, junto a autoridades del sector, supervisó los trabajos que se llevan adelante en el Astillero y destacó que “se están cumpliendo los plazos previstos”. Además, anticipó que el predio permitirá reparar y construir hasta cinco barcos en simultáneo, generando más de 300 puestos de trabajo directos e indirectos.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves una recorrida por la obra del Astillero de Comodoro Rivadavia y puso en valor el avance en la recuperación integral de un espacio clave para la generación de empleo y la diversificación de la matriz productiva regional.

“Se trata de una obra de ingeniería muy importante que, más allá de la industria naval, es fundamental para Comodoro porque genera trabajo, dinamiza la economía y posiciona a la ciudad en un lugar estratégico. Durante muchos años, el puerto fue subestimado, y hoy empieza a recuperar el protagonismo que merece a nivel nacional”, aseguró el titular del Ejecutivo.

Durante la actividad, en la que estuvo acompañado por la administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando; la presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), Silvia Martínez; diputados provinciales y concejales; el mandatario sostuvo que el astillero “también es clave en términos logísticos” y remarcó que “contar con esta infraestructura nos permite potenciar la actividad portuaria y generar más divisas”.

Operatividad y puestos de trabajo

El proyecto fue impulsado por la actual gestión luego de décadas de “abandono, desidia y corrupción, con créditos que nunca se concretaron”, recordó Torres durante la recorrida. “Hoy esto ya es una realidad”, afirmó, y subrayó que “los plazos se están cumpliendo según lo previsto”.

En ese sentido, anticipó que “en el segundo semestre vamos a tener los primeros barcos en seco, en proceso de reparación”, y aseguró que “cuando esté funcionando a pleno, el astillero generará más de 300 puestos de trabajo directos e indirectos, con cinco gradas operativas en simultáneo”.

“Esto no es solo una decisión política: para que una actividad sea viable, también hay que generar condiciones. Por eso avanzamos en herramientas como la Ley de Fomento a la Industria Naval, que brinda previsibilidad y alivio fiscal al sector”, remarcó.

Empleo calificado

Por su parte, la administradora del puerto local, Digna Hernando, destacó la recuperación de un espacio que se encontraba deteriorado y valoró la generación de empleo calificado.

“Hoy hay 45 personas trabajando en la obra: 21 son empleados directos del astillero y el resto pertenece a empresas tercerizadas que prestan distintos servicios”, detalló.

Además, anticipó que “a medida que avance la obra se incorporarán al menos 15 trabajadores más”, y explicó que, una vez en funcionamiento, “cada grada implicará entre 40 empleos directos y entre 70 y 80 tercerizados”.

Potencial estratégico

En tanto, la presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), Silvia Martínez, valoró “los cambios significativos que se están dando en Comodoro, en Chubut y en toda la región”.

Destacó además “la enorme potencialidad del astillero y la ubicación estratégica de la ciudad, en un contexto marcado por la transición energética, el desarrollo eólico y la actividad petrolera”.

“Llevo más de 50 años en la industria naval, y es la primera vez que veo una decisión política de este nivel para impulsar un astillero en esta región”, sostuvo.

El proyecto

Con un avance cercano al 60%, la obra, esperada hace más de dos décadas, ya muestra resultados concretos en infraestructura y genera expectativas en términos de empleo y desarrollo productivo.

El proyecto contempla una inversión superior a los 15 millones de dólares e incluye trabajos de alta complejidad técnica, como el hincado de pilotes, la instalación del sistema de elevación de buques (syncrolift) y el montaje de una red de rieles que conectará con los galpones industriales, donde operarán grúas de gran porte para tareas de reparación y construcción naval.

La ejecución implica la participación de empresas especializadas y la contratación de personal técnico, en muchos casos bajo esquemas tercerizados debido a la complejidad de las tareas. Asimismo, se incorporó dirección técnica local para coordinar las distintas etapas del proyecto.

Una vez operativo, el astillero podrá albergar hasta cinco embarcaciones de gran tamaño en simultáneo, lo que permitirá potenciar la actividad portuaria y generar una red de servicios complementarios vinculados a la industria metalmecánica y logística.

El impacto del proyecto trasciende lo estrictamente industrial: se espera que contribuya a reposicionar al puerto de Comodoro Rivadavia dentro del esquema logístico nacional, incrementando su participación en el movimiento de cargas y servicios marítimos, y favoreciendo el ingreso de divisas y la diversificación de la matriz productiva local.

—