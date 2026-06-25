Reconstrucción de la Comarca: Provincia entregó nuevas viviendas a familias damnificadas por los incendios en Epuyén

El gobernador encabezó la entrega de diez viviendas destinadas a familias afectadas por los incendios ocurridos a comienzos de año en la Comarca Andina. Las unidades, construidas con recursos provinciales y mano de obra local, forman parte del plan habitacional impulsado por el Gobierno del Chubut para acompañar la reconstrucción de Epuyén y El Hoyo, que contempla un total de 70 nuevas viviendas. “Una vez más demostramos con hechos que la palabra vale y los compromisos se cumplen”, sostuvo Torres.

En el marco de las medidas destinadas a la reconstrucción integral de la Comarca Andina tras los incendios del último verano, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este martes en Epuyén la entrega de diez nuevas viviendas destinadas a ocho familias damnificadas, en el marco del plan habitacional que el Gobierno Provincial ejecuta para acompañar la recuperación de las localidades afectadas por los siniestros.

Acompañaron al mandatario el intendente de Epuyén, José Contreras; el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el gerente general del organismo, Mariano Ferro; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Candia; el diputado provincial Daniel Hollmann; funcionarios provinciales, autoridades municipales, concejales y vecinos de la comunidad.

Durante la recorrida, Torres dialogó con las familias beneficiarias y destacó “la transparencia en la ejecución de las obras y el plazo récord en el que se construyeron las viviendas”. Asimismo, remarcó que “una vez más demostramos con hechos que la palabra, para este Gobierno Provincial, se respeta a rajatabla y se cumple”.

Ejecución y entrega en plazo récord

Durante la entrega de llaves, el mandatario sostuvo que “es un orgullo poder mirar a cada familia a los ojos sabiendo que cumplimos con lo prometido y que hoy vuelven a tener un hogar donde reconstruir sus proyectos de vida”.

“Cumplir con la palabra es honrar el compromiso que asumimos con cada uno de los chubutenses. Detrás de cada vivienda hay una familia que atravesó momentos muy difíciles y que hoy puede empezar una nueva etapa con más tranquilidad y esperanza”, expresó.

Asimismo, destacó “el enorme trabajo realizado por los equipos técnicos, las empresas y los trabajadores, todos locales, que hicieron posible ejecutar estas viviendas en tiempo récord”, y aseguró que “este Gobierno nunca va a abandonar a quienes más necesitan del acompañamiento del Estado”.

Las familias beneficiarias de esta nueva entrega fueron Barria, Recañon, De la Fuente, Alegre, Apablaza, Penda, Williams y Epulef.

Más viviendas para avanzar en la reconstrucción de la Comarca

El mandatario provincial definió este programa habitacional como “una respuesta a la altura de la reconstrucción que los vecinos de nuestra Comarca Andina necesitan” y recordó que la iniciativa contempla la construcción de un total de 70 viviendas destinadas a familias de Epuyén y El Hoyo afectadas por los incendios.

“Son más de tres mil millones de pesos invertidos para que las familias puedan recuperar lo más importante: su hogar”, destacó.

Además, valoró que las obras hayan sido ejecutadas íntegramente con recursos provinciales y mano de obra local, generando empleo y movimiento económico en la región mientras se avanzaba con las soluciones habitacionales.

Viviendas con mejores estándares de seguridad

Todas las unidades cuentan con servicios de agua, electricidad y gas, y fueron construidas con materiales ignífugos, lo que permite mejorar significativamente los estándares de seguridad ante eventuales incendios.

“Son viviendas modernas, pensadas para brindar mayor protección y reducir riesgos frente a este tipo de contingencias”, explicó el Gobernador.

Finalmente, Torres aseguró que “la reconstrucción de la Comarca continúa con más obras de infraestructura, servicios y soluciones habitacionales para que las familias puedan seguir proyectando su futuro en el lugar donde eligieron vivir”, concluyendo que “cuando hay decisión política, trabajo y compromiso, las respuestas llegan y los compromisos se cumplen”.