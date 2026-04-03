Reconstrucción de la Comarca Andina: en tiempo récord, más familias afectadas por los incendios recibieron las llaves de su nueva vivienda

El titular del Ejecutivo encabezó una nueva entrega de viviendas a vecinos de El Hoyo que resultaron damnificados por los siniestros ígneos ocurridos durante el mes de enero. Se trata de unidades construidas bajo los más altos estándares de seguridad, con materiales ignífugos, que constituyen una respuesta concreta a la demanda habitacional de aquellas familias que perdieron sus hogares. “Lo importante es entender el valor de la palabra, el esfuerzo y todo lo que hicimos trabajando en conjunto con los intendentes, sin divisiones partidarias y con resultados concretos”, expresó Torres, asegurando que “nuestro compromiso es que todos los vecinos afectados puedan mudarse a su nuevo hogar antes de que empiece el invierno”.

En el marco de las distintas acciones que la Provincia lleva adelante para la reconstrucción de la Comarca Andina, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una nueva entrega de viviendas a familias de El Hoyo afectadas por los incendios ocurridos en enero.

Participaron de la entrega el intendente local, César Salamín; el jefe comunal de Paso del Sapo, Víctor Candia; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; los subsecretarios de Protección Civil, Eduardo “Lalo” Pérez, y de Salud, Anabel Pena; el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; y los diputados provinciales Daniel Hollmann, Jacqueline Caminoa y Fabián Gandón.

Viviendas en tiempo récord y con mano de obra local

Al momento de entregar las llaves, Torres destacó el espíritu solidario de la comunidad en el acompañamiento entre vecinos damnificados, y aseguró que “antes del invierno todos los afectados van a tener su casa, como corresponde”.

Asimismo, recordó que para llevar adelante el plan de construcción de viviendas “la única empresa que nos garantizaba ese plazo era de Buenos Aires, pero no aseguraba mano de obra local. Por eso, cuando nos reunimos con los intendentes decidimos hacerlo con trabajadores de la zona, y el resultado es claro: en menos tiempo del que se nos proponía inicialmente, estamos entregando viviendas de calidad y generando empleo local, que es lo más importante”.

“Son más de cien las personas que están trabajando en la construcción de estas viviendas y, después de un mes tan duro como lo fue enero, lo importante es poner en valor la palabra, el esfuerzo y el trabajo conjunto con los intendentes, sin divisiones partidarias y con resultados concretos”, remarcó el Gobernador.

Defender los recursos propios

Por último, Torres resaltó la labor conjunta entre la Provincia, los municipios y las comunidades para la reconstrucción de la Comarca Andina, y expresó que “tenemos que seguir peleando para defender lo nuestro, como lo hicimos con nuestros jubilados, recuperando una deuda histórica de más de 48 mil millones de pesos”.

En ese sentido, sostuvo que “si seguimos trabajando espalda con espalda, vamos a lograr tener cada vez más peso en las decisiones que se toman en la Capital Federal, reivindicando así a esos pueblos como estos, que tanto le han dado a la Nación”.

“Un país verdaderamente federal tiene que tener una reparación histórica con provincias como la nuestra, que han aportado muchísimo y han recibido muy poco durante años”, concluyó el titular del Ejecutivo.

Millonaria inversión

El plan de reconstrucción de la Comarca Andina contempla la construcción de un total de 70 viviendas: 57 en Epuyén y 13 en El Hoyo, con una inversión provincial superior a los $3.300 millones.

Asimismo, todas las unidades cuentan con servicios esenciales de agua, electricidad y gas, y están construidas con materiales ignífugos, lo que permite brindar mayor seguridad ante eventuales siniestros.