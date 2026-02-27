Recomendaciones para un Último Primer Día cuidado ante el inicio del ciclo lectivo 2026

El Gobierno provincial promueve celebraciones responsables de cara a la incorporación de estudiantes de 6º año el próximo 2 de marzo.

Ante el inicio del ciclo lectivo 2026, que comenzó el lunes 23 de febrero, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación y la Secretaría de Salud, difundió una serie de recomendaciones para acompañar los festejos por el Último Primer Día (UPD), promoviendo el cuidado y la responsabilidad compartida.

En ese marco, se recuerda que los estudiantes de 6º año de Educación Secundaria, protagonistas de esta celebración, se incorporarán a las clases el 2 de marzo, fecha a partir de la cual iniciarán formalmente su último año del nivel.

Acompañamiento familiar y prevención

El UPD representa un momento significativo para los estudiantes que comienzan el último tramo de su trayectoria en la escuela secundaria. Por ello, se subraya la importancia del compromiso de las familias, propiciando instancias de diálogo previo que permitan acordar pautas de celebración saludables y seguras, especialmente en la antesala del ingreso a clases previsto para el 2 de marzo.

Desde el Gobierno provincial se advierte que el consumo de alcohol en adolescentes implica riesgos concretos: puede obstaculizar la toma de decisiones responsables, dificultar la atención y aumentar la probabilidad de ejercer o sufrir situaciones de violencia, entre otras consecuencias. En este sentido, se alienta a fortalecer el autocuidado y el cuidado entre pares como pilares fundamentales de una celebración responsable.

Ante un posible cuadro de intoxicación, se debe llamar de inmediato al servicio de emergencias médicas (107) y dar aviso a personas adultas referentes o integrantes de la familia para garantizar una intervención rápida y adecuada.

Asimismo, la Sociedad Argentina de Pediatría difundió recomendaciones específicas para esta instancia, entre ellas: solicitar asistencia médica urgente ante casos de pérdida de conciencia por consumo excesivo de alcohol; contactar a un adulto responsable; no dejar sola a la persona afectada; acostarla de costado para evitar la aspiración de fluidos y mantenerla abrigada. También se destaca la importancia de conservar la calma y transmitir tranquilidad mientras se aguarda la atención correspondiente.

Rol de las instituciones educativas

En el ámbito escolar, cada establecimiento cuenta con la Guía Jurisdiccional de Intervención ante Situaciones Complejas, instrumento que orienta el accionar institucional frente a eventuales contingencias que pudieran presentarse en el marco del UPD y del inicio del ciclo lectivo.

La articulación entre Educación y Salud forma parte de una política pública integral orientada a acompañar las trayectorias estudiantiles desde una perspectiva de derechos y cuidado. De cara a la incorporación de los estudiantes de 6º año el 2 de marzo, el Estado provincial reafirma su compromiso con la construcción de entornos seguros y el fortalecimiento de la corresponsabilidad entre familias, escuelas y comunidad.

