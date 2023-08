RECLAMO EN CUSHAMEN : Padres autoconvocados tomaron la escuela N° 38

Padres auto convocados de alumnos de la escuela N° 38 centro de Cushamen, que hace dos meses no tienen clases, ante la falta de respuestas concretas por parte del ministerio de Educación decidieron tomar el establecimiento educativo, al tiempo que expresaron su oposición a cualquier plan de contingencia , además exigen la presencia inmediata de las autoridades responsables de dar soluciones a problemas que datan hace más de un año y los nuevos que surgieron durante el presente periodo lectivo.

Entre ellos puntualizan que la escuela se encuentra sin calefacción, y tiene múltiples falencias edilicias. Hace dos semanas según informaron los padres, obras públicas se habría comprometió a hacerse presente en Cushamen, para evaluar y definir las tareas que demandan una urgente intervención, pero al día de la fecha aún no tienen ninguna novedad al respecto.

Ante la situación que afecta directamente el derecho a la educación pública de sus hijos, el grupo de padres auto convocados afirman” sentirse abandonados por el estado”; no basta con afrontar la situación con el sistema de clases virtuales. Son alrededor de 170 los alumnos perjudicados.