Rawson: Cuatro trabajadores de la Salud iniciaron una huelga de hambre seca  

A la medida de reclamo, que trabajadoras de la salud llevan adelante encadenadas con huelga de hambre liquida, frente al Ministerio de dicha cartera en la ciudad de Rawson, se suma el inicio de una huelga de hambre seca.

La decisión fue tomada porque “La situación no da para más y estamos cansadas. La situación es extrema y desesperante. No nos vamos a ir de acá hasta que no nos den soluciones”, afirmó Andrea Leonet, representante de SiSaP .

Exigen el pago de sueldos en tiempo y forma, y el cumplimiento efectivo de la paritaria.

De la medida forman parte cuatro trabajadores de la salud pública.