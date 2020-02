Quiroga anunció posible medidas de fuerza para el próximo lunes

Ate Chubut, anuncio medida de fuerza para el próximo lunes , así lo confirmó por Cadena Tiempo, el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado , Guillermo Quiroga. La decisión fue adoptada al no haber una fecha de pago establecida no descarta que haya paros provinciales: “Todavía no sabemos cuándo se pagará el primer rango y el segundo”, advirtió el gremialista.

También dijo que “si el próximo sábado no están depositados los sueldos del primer rango el lunes próximo se iniciarán medidas de fuerza”.

En relación a los resultados de las reuniones mantenidas con el gobierno provincial, con el gobernador Arcioni a la cabeza de los encuentros, el dirigente indicó que si bien les “aclararon varias cosas, sobre todo cual es la situación de Chubut hoy y las posibilidades de salir de este gran ahogo financiero que tiene la provincia, las expectativas para solucionar el problema son de acá a 90 días y eso para nosotros es una eternidad, porque llevamos siete meses de pago escalonado”.

Para más adelante verter críticas contra la decisión y diferencias políticas marcadas por el gobierno al priorizar casi de forma privilegiada el pago salarial a personal policial, incluida la jefatura y plana mayor de la policía.