Quienes pueden ingresar y que se puede hacer en Parque Nacional Lago Puelo

El Parque Nacional Lago Puelo, en el marco de la pandemia, desde su apertura solo permite el ingreso de vecinos de Lago Puelo y El Hoyo, quienes deberán acreditar domicilio debidamente en la casilla de ingreso ; los senderos están a raíz de los nuevos protocolos están todos habilitados excepto el bosque de las sombras y Huella Andina.

Respecto a los dos senderos No habilitados, se indicó que el bosque de las sombras se encuentra clausurado para su uso, por el mal estado de los tablones y estructuras de la pasarela por lo que el mismo no es seguro para la circulación de la gente; en tanto en Huella Andina que une Lago Puelo con El Desemboque , personal de parques nacional trabaja en la reapertura del mismo, el cual se encuentra clausurado desde el 2015 ya que fue afectado por los incendios demandando el faldeo un tiempo natural de recuperación ; la idea es poder habilitarlo para el mes de enero.

En tanto en el espejo del Lago están permitidas con normalidad las actividades náuticas, lanchas a motor, kayac, veleros; con restricciones vigentes relacionadas a motores solo se permite 4 tiempos o 2 tiempos de baja contaminación. Los navegantes pueden desembarcar en todas las playas y costas, respetando siempre restricción de reserva natural estricta en donde no se permite el desembarco como la costa cerro cuevas al sur brazo occidental ( límite con chile y hasta puntilla cuevas, es reserva estricta no se puede desembarcar) ; no está permitido realizar fuego, excepto área de usos habilitadas( desemboque, turbio, gendarmería) .