Puratich volvió a pedir a la sociedad que “no se relaje” y cumpla con todas las medidas de prevención del Coronavirus 

El titular de la cartera sanitaria, Fabián Puratich, también aclaró que como “al día de hoy, la provincia del Chubut es una de las tres jurisdicciones que no han reportado casos y donde no se ha confirmado la presencia de Covid-19”, la utilización del barbijo casero, cubreboca o barbijo social “no resulta de uso obligatorio” en este escenario actual.

El ministro de Salud, Fabián Puratich, brindó este viernes en Rawson, en Casa de Gobierno, una conferencia de prensa sobre la situación del Coronavirus, en el marco de la cual se refirió al nuevo parte epidemiológico nacional y provincial, según el cual Chubut continúa sin tener casos confirmados en su territorio, y volvió a destacar la importancia de que la sociedad “no se relaje” en el cumplimiento de todas las medidas que se han implementado para prevenir y controlar la transmisión del Covid-19 en la provincia.

El titular de la cartera sanitaria provincial efectuó las declaraciones este mediodía, luego de participar de una reunión del Comité Provincial de Emergencia por el Coronavirus, junto a otros ministros y funcionarios del Gabinete Provincial.

Parte epidemiológico nacional y provincial

En diálogo con la prensa, el ministro Puratich se refirió en primer lugar al “reporte nacional” y precisó que “al día de la fecha hay 1.894 casos confirmados, en el día de ayer se confirmaron 99 casos y el total de fallecidos en el país son 79”, agregando que “casos sospechosos que se llevan descartados hay 11.835”.

“En nuestra provincia, como siempre aclaramos estamos en la primer etapa de la pandemia, que es la etapa de contención, y al día de la fecha hay 8 pacientes sospechosos con nexo epidemiológico: 4 en el Área Programática Comodoro Rivadavia y 4 en el Área Programática Norte; y 3 sin nexo epidemiológico, que son las infecciones respiratorias agudas graves: dos en el Área Programática Trelew y una en el Área Programática Comodoro Rivadavia”, indicó.

A su vez, “ya se han descartado 41 casos en la provincia”, y en lo que respecta a los chubutenses fuera de la provincia, “seguimos con los mismos datos de ayer, con dos casos confirmados y uno descartado”, señaló el titular de la cartera sanitaria.

Además, “al día de la fecha hay 630 viajeros con aislamiento preventivo y 2.690 ya lo han terminado”, añadió.

Asimismo, Puratich comentó que este viernes “se van a procesar 11 muestras en el Laboratorio Central de Epidemiología, que funciona en el Hospital Zonal de Trelew, por lo que seguramente tendremos novedades”.

Aclaración sobre la utilización del barbijo casero, cubreboca o barbijo social

Luego de ello, el ministro de Salud realizó una aclaración sobre la utilización del barbijo casero, cubreboca o barbijo social: “En los escenarios epidemiológicos con transmisión comunitaria, es decir en aquellas regiones donde actualmente se reportan casos de Covid-19 sin identificación de nexo epidemiológico, la utilización de una mascarilla, barbijo casero, cubreboca, barbijo social o comunitario, se considera una herramienta complementaria a las medidas de prevención y control del Covid-19 y otras infecciones respiratorias, que ya se conocen como eficientes y efectivas: aislamiento, distanciamiento físico y lavado de manos con agua y jabón”.

“Requiere la utilización y manejo correctos y apropiados, entendiendo que la finalidad es contribuir a la protección de quienes se encuentran alrededor y no a la falsa seguridad de autoprotección, ya que su utilización no reemplaza las medidas de prevención antes mencionadas”, explicó.

“Al día de hoy, la provincia del Chubut es una de las tres jurisdicciones que no han reportado casos y donde no se ha confirmado la presencia de Covid-19, por lo cual en este escenario actual su utilización no resulta de uso obligatorio”, destacó.

Nuevo pedido a la sociedad para que no se relaje

Por otro lado, Puratich aprovechó la oportunidad para recordarle a la sociedad la importancia de que “no se relaje”, puesto que “pensar que no vamos a tener casos en nuestra provincia es una locura. Nosotros tenemos que estar preparados porque vamos a tener casos en la provincia y la mejor forma de afrontar esta situación es cuidándonos hoy, porque mañana va a ser tarde”.

En tal sentido, “tenemos que respetar todas las indicaciones, tenemos que seguir en nuestros domicilios, tenemos que ser respetuosos de todas las indicaciones que se dan, porque no hay otra forma de protegerse y evitar que esta epidemia tenga un impacto muy grande en nuestra provincia”, remarcó.

“El virus lo tiene alguien y ese alguien es el que va a contagiar a otras personas, entonces mantengamos las medidas que ya se han expresado hasta ahora, porque ya se está viendo que cuando se empiezan a aflojar esas medidas aparecen más contagios y más muertes”, expresó y concluyó volviendo a pedir que “seamos responsables y terminemos de entender que no hay otra forma de cuidarnos que la que estamos siguiendo”.

