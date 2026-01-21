Provincia y el INAMU presentan en Puerto Madryn herramientas de fomento para proyectos musicales

Será mediante una charla abierta que se realizará este jueves 22 de enero en la Biblioteca Municipal durante la cual se brindará información sobre programas, beneficios y líneas de apoyo para músicos de la región.



El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a participar de una charla abierta sobre las herramientas de fomento del Instituto Nacional de la Música (INAMU), que se realizará este jueves 22 de enero a las 18:30 horas en la Biblioteca Municipal, ubicada en Sáenz Peña 352 de la ciudad de Puerto Madryn.



La actividad es libre y gratuita y está organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chubut, el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Municipalidad de Puerto Madryn.



El encuentro estará a cargo de Gustavo Ferraiuolo, coordinador de la Región Patagónica del INAMU, quien encabezará la charla abierta e informal en la que se presentarán las principales herramientas que el organismo pone a disposición de grupos y solistas de todo el país para distribuir su música, formarse, acceder a apoyos económicos, difundir su trabajo y fortalecer el desarrollo de proyectos musicales tanto en Argentina como en el exterior.



Durante la jornada se brindará información sobre la plataforma AMA (Agregadora de Música Argentina), la convocatoria anual de fomento, las capacitaciones virtuales y presenciales, las publicaciones de formación integral, los beneficios para artistas registrados en el INAMU, los descuentos en pasajes, alojamientos, instrumentos y tecnología, los servicios de asesoría y soporte, las líneas de fomento internacional y el programa Unísono, que se emite por la Televisión Pública.



Todas estas herramientas están disponibles para quienes integran el Registro Único de Artistas Musicales del INAMU. La actividad se propone además como un espacio para despejar dudas, compartir experiencias y generar redes, permitiendo reflexionar de manera colectiva sobre la actualidad del sector y los desafíos de la comunidad musical en la región patagónica.



Para más información los interesados pueden ingresar a inamu.musica.ar o realizar consultas al correo electrónico comunicacion@inamu.musica.ar

