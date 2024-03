Provincia y el Hospital Gutiérrez convocan a donantes voluntarios de sangre

La campaña bajo el lema “Donar sangre salva vidas” se desarrollará este martes 26 de marzo de 9 a 13 hs. en la sede de la representación de la provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en Sarmiento n° 1.172, a metros del Obelisco.



El próximo martes 26 de marzo se llevará a cabo en la Casa del Chubut en Buenos Aires una Campaña de Donación de Sangre, organizada en forma conjunta entre la representación provincial y el Hospital General Dr. Ricardo Gutiérrez, dedicado desde 1.875 al cuidado de los niños y sus familias, y que cuenta con más de 50 especialidades pediátricas.

Bajo el lema “Donar sangre salva vidas”, Casa del Chubut -ubicada en la calle Sarmiento n°1.172-, y el Servicio de Hemoterapia del reconocido nosocomio -ubicado en el barrio porteño de Recoleta-, convocan a sumarse como donantes voluntarios de sangre de cualquier tipo y factor, acercándose directamente a la sede de la representación provincial en el horario de 9 a 13 hs.

Para saber si una persona está en condiciones de donar sangre se realiza una entrevista previa de carácter confidencial, protegida por el secreto médico. La misma es llevada a cabo por un agente de salud y está desprovista de juicios de valor. Es la forma de determinar si el potencial donante cumple con los requisitos para poder efectuar la donación, que garantizan la salud tanto para quien dona como para quien recibe la sangre.

Donar sangre es un acto solidario. Como tal, debe ser responsable, voluntario y desinteresado, teniendo como objetivo el brindar ayuda a quien requiere la sangre para vivir. La sangre no se fabrica, la única forma de obtenerla es a través de la donación.

Requisitos básicos para la donación

Tener entre 18 y 65 años de edad; pesar más de 50 kilos; tener buen estado de salud; no tener fiebre ni haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días; haber descansado por lo menos 6 horas la noche anterior a la donación; es conveniente desayunar antes de donar; concurrir con DNI.

Recomendaciones

Es conveniente no estar en ayunas, y tomar mucho líquido antes y después de la donación. El plazo mínimo conveniente entre dos donaciones de sangre es de 2 meses.

Impedimentos para la donación

Temporarios: Embarazo, parto, operación reciente, haber tenido síntomas de COVID en los últimos 10 días; Tatuajes y perforaciones realizados en el último año; Relaciones sexuales ocasionales o de riesgo en el último año.

Definitivos: Tener enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, tuberculosis, anemia, hemofilia, úlcera activa, cáncer, trastornos de la coagulación, etc.; haber tenido antecedentes de hepatitis C o B, chagas, accidente cerebrovascular, etc.; ser usuario de drogas; ser portador del virus VIH.

