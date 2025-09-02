Provincia trabaja para optimizar los servicios de Enfermería en los hospitales cabecera

Autoridades de la Secretaría de Salud y referentes de los nosocomios de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn y Esquel mantuvieron un encuentro de trabajo en Rawson.



Con el objetivo de continuar jerarquizando el sistema sanitario público, el Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Secretaría de Salud, efectuó en Rawson una reunión con referentes del sector de Enfermería de los hospitales cabecera de toda la Provincia.



El encuentro, desarrollado en la sede de la cartera sanitaria chubutense en la ciudad capital, contó con la presencia de funcionarios de Salud del nivel central y de jefes de Departamentos y Divisiones de Enfermería, así como de supervisores, de los hospitales cabecera de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn y Esquel.



La jornada fue organizada por la Dirección Provincial de Enfermería, con el acompañamiento de la Dirección General de Recursos Humanos y las Direcciones Provinciales de Planificación, Capacitación y Desarrollo, y de Calidad y Seguridad del Paciente; siendo este un espacio en el que se abordaron diversas temáticas, se intercambiaron experiencias de trabajo, y se evaluaron estrategias articuladas vinculadas II Nivel de Atención.



Servicios fortalecidos



Durante la reunión se analizaron diferentes ejes, entre ellos la Calidad y Seguridad del Paciente (lesiones por dependencia, prevención de caídas), la Historia de Salud Integrada (HSI), los Profesiogramas de Enfermería, y Comunicación y Liderazgo.



Asimismo, los jefes y supervisores presentaron la situación actual de cada hospital, compartiendo diagnósticos, experiencias y propuestas, que de esa forma enriquecieron la mirada provincial y el trabajo colaborativo.



En esta línea, desde la Dirección Provincial de Enfermería se destacó la importancia de contar con espacios de planificación conjunta que permiten avanzar hacia servicios de Enfermería fortalecidos, organizados y que hacen foco en la calidad del cuidado.

