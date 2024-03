Provincia suscribió un convenio con el Superior Tribunal de Justicia para desarrollar una campaña por los derechos de las mujeres

Se acordó que todas las dependencias de la Policía del Chubut cuenten con el material gráfico y audiovisual cedido por el Poder Judicial provincial, para promover los derechos de las mujeres y diversidades.

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, rubricó un convenio marco con el Superior Tribunal de Justicia, destinado a desarrollar una campaña por los derechos de las mujeres y diversidades en la provincia, en el marco de conmemorarse el Día de la Mujer el próximo 8 de marzo.

En representación del Ejecutivo provincial, el subsecretario de Seguridad, Claudio Fernández -junto al subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala- mantuvo una reunión con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, Camila Banfi, durante la cual se rubricó el citado convenio para fomentar el conocimiento y respeto de los derechos de las mujeres en el marco del artículo 8 de la Convención “Belén Do Para” (realizada en Brasil en junio de 1994) ‘haciéndolo extensivo al colectivo de la diversidad con el objetivo de modificar patrones socioculturales que operen en contra de la igualdad’, según se incorporó en el documento oficial.

Además, el encuentro contó con la participación de la directora de Género de la Policía del Chubut, Claudia Bocco; autoridades de Comisaría de la Mujer, y la directora de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género, Mariana Ripa.

En el convenio el Superior Tribunal de Justicia se compromete a ceder a la Policía del Chubut material de difusión que forma parte de la campaña de divulgación y sensibilización sobre derechos en materia de género, realizada bajo el lema “Para ejercer los derechos, primero hay que conocerlos. No se puede cambiar lo que no se identifica ni reclamar lo que no se conoce”.

La Policía va a reproducir el material en sus Unidades operativas

La campaña sobre derechos en materia de género se estructura en torno a una serie de mensajes claros que proponen la visibilización y reflexión teniendo en cuenta la diversidad del público al que van dirigidos (mujeres, diversidades, discapacidad, adolescencia, ruralidad, etc.).

En tal sentido, el Superior Tribunal de Justicia pondrá a disposición de la Dirección de Género de la Policía del Chubut (a través de los dispositivos) que contendrá almacenadas todas las piezas audiovisuales que integran la campaña para que puedan ser reproducidas en pantallas que se dispondrán en las distintas comisarías.

El propósito de la campaña es fomentar el conocimiento y el respeto de los derechos de las mujeres y diversidades a vivir una sola vida de violencias y discriminación en todo el territorio provincial, destacando que esta iniciativa fue desarrollada por el Equipo de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género, en conjunto con la Agencia de Comunicación del Poder Judicial.

