Provincia suma más hospitales y centros de salud al nuevo sistema de turnos médicos online



Se trata de 25 establecimientos de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Rada Tilly, Río Senguer, Río Mayo y Sarmiento, en los cuales ya se pueden sacar turnos para distintas especialidades y estudios a partir de este lunes 13 de julio, a través del asistente virtual DINO.

Continuando con el plan de modernización del sistema sanitario público, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, incorporó 25 establecimientos de salud, entre Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y Hospitales de diferentes localidades de la provincia, al nuevo sistema de turnos médicos online, a través del asistente virtual DINO.

La primera etapa lanzada en mayo incluyó a 18 establecimientos asistenciales, y con la implementación de esta segunda, ya son 43 los centros de salud y hospitales que pueden brindar turnos a través del asistente virtual DINO.

En este caso, el moderno sistema digital sumó más establecimientos asistenciales de las ciudades de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Rada Tilly, Río Senguer, Río Mayo y Sarmiento, en los cuales ya se pueden sacar turnos a partir de este lunes 13 de julio.

Rápido, ágil y seguro

La nueva herramienta digital permite a los pacientes sacar turnos online para distintas especialidades y estudios de forma rápida, ágil y segura, evitando filas y demoras innecesarias en los centros de atención.

Para acceder al sistema, se deberá agendar el número 280 460-3466 e iniciar el chat con DINO. A través de esa vía se podrá acceder de forma sencilla a información sobre turnos programados y especialidades habilitadas, además de seleccionar lugar, día y horario para recibir atención médica.

El sistema solicitará datos personales y generará una credencial digital, permitiendo luego acceder a las turneras disponibles en cada uno de los centros asistenciales.

Cabe aclarar que la opción de sacar turnos de manera online convivirá con la modalidad presencial tradicional, por lo que en esta instancia habrá un porcentaje de turnos reservado para cada sistema.

43 centros asistenciales

Con la puesta en marcha de la segunda etapa, los establecimientos de salud de Trelew incluidos son los siguientes: el CAPS Ramón Carrillo, del barrio Amaya; el CAPS Jorge Morado, del barrio Constitución; el CAPS del barrio Tiro Federal; el CAPS del barrio Villa Italia; el CAPS Ingeniero Franzetti; el CAPS Gwenda Williams; el CAPS del barrio Planta de Gas; el Centro Especializado en Salud Integral de Adolescentes (CESIA) local; y el servicio de Mamografías del Hospital “María Humphreys”.

En Puerto Madryn, ahora están comprendidos todos los centros de salud de la ciudad: el CAPS René Favaloro (hasta las 17 horas); el CAPS Roque González (hasta las 16 horas); el CAPS Aristarain; el CAPS Güemes; el CAPS Fontana; el CAPS Madre Teresa de Calcuta; el CAPS Primitiva Azcárate; el CAPS Ramón Carrillo; el CAPS Ruca Calil; y el CAPS Solana. También está incluido el Centro Especializado en Salud Integral de Adolescentes (CESIA) Pozzi.

En Rawson, también se pueden solicitar turnos a través de DINO en todos los centros de salud de la capital provincial: el CAPS del Área 16; el CAPS de Playa Unión; el CAPS Carmelo Berruhet (490 Viviendas); el CAPS del Área 12; el CAPS Gregorio Pablo Fermin (ex Gregorio Mayo); el CAPS Río Chubut; y el CAPS San Ramón.

Asimismo, en Comodoro Rivadavia están comprendidos el CAPS Standard Norte; el CAPS San Cayetano; el CAPS Próspero Palazzo; el CAPS Pietrobelli; el CAPS Caleta Córdova; el CAPS Máximo Abásolo; el CAPS Quirno Costa; el CAPS Restinga Alí; el Hospital Alvear; y el Hospital Regional, en los siguientes servicios, sin requisitos previos: Cardiología de adultos, Reumatología de adultos, Neumonología pediátrica y Dermatología de adultos.

La implementación de turnos online también abarca a los Hospitales Rurales de Trevelin y Tecka, y a todos los de la zona sur de la provincia: los Hospitales Rurales de Rada Tilly, Río Senguer, Río Mayo y Sarmiento.