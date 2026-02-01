Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera

Más 500 brigadistas, bomberos, personal de apoyo y de logística, sumado a una veintena de medios aéreos y una numerosa cantidad de recursos, entre camionetas, autobombas y topadoras continúan atacando los distintos frentes en la Cordillera.

El Gobierno del Chubut sigue reforzando las tareas de combate para controlar los incendios que afectan a distintas zonas de la Cordillera de la provincia, participando más de 500 brigadistas, bomberos, personal de apoyo y de logística, sumado a una veintena de medios aéreos y una numerosa cantidad de recursos, entre camionetas, autobombas y topadoras.

Durante este domingo además el operativo de combate se reforzará con el arribo de 50 brigadistas más provenientes de Buenos Aires, mientras que otros 60 llegarán provenientes de Córdoba para reemplazar a personal que ha venido desplegando tareas.

En cuanto a las condiciones climáticas continúan siendo adversas con altas temperaturas en las últimas horas y vientos de direcciones variables con algunas ráfagas.

En lo que respecta a los trabajos realizados durante este sábado, es preciso destacar que el personal se distribuyó en el área afectada de acuerdo a lo planificado. En lo que respecta a el sector de El Retamal, las tareas de circunscripción se vieron dificultadas debido al avance del fuego y los focos secundarios que se generaron. Al final de la tarde del sábado, la topadora y cargadora junto a los equipos de agua pudieron controlar el avance del fuego. En este sector también operaron medios aéreos que bajaron la intensidad de las llamas para poder continuar con el ataque directo.

El resto de los sectores se mantuvieron bajo observación. En total para estas tareas se afectó a 77 personas como personal de línea, mientras que como personal de apoyo participaron otras 81, siendo 158 el personal total abocado al operativo.

Situación Meteorológica y trabajos para este domingo

Para este domingo se espera que la temperatura máxima alcance 29°C y una mínima humedad relativa del 20%, con el viento, para horas de la tarde, de 40 km/h del oeste, con ráfagas.

En cuanto a los trabajos de combate para esta jornada se prevé que se desplace la topadora hacia la cabeza del sector de El Retamal para finalizar las tareas comenzadas.



Parque Nacional Los Alerces

En cuanto a la situación en el Parque Nacional Los Alerces, en el sector Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia la superficie afectada estimada alcanza las 16.765 hectáreas de bosque nativo, arbustal/matorral y pastizal.

Durante el día sábado 31 de enero el personal se distribuyó en los distintos sectores. En el sector de los Murmullos, trabajó personal de BV, SPMF y Brigadas de San Juan y San Luis. Las tareas comenzaron en sector de Coronado avanzando hacia la zona alta de Los Murmullos. Se desplegaron 15 tramos de mangas para enfriar el perímetro lindante al puesto de Coronado.

En la zona de la Villa Lago Rivadavia, personal de BV realizó recorridos en el área afectada junto con personal de San Luis. Se observaron algunos puntos calientes y se efectuaron tareas de enfriamientos con kit forestales.

En el sector de Simón Marchand, no se presentó actividad en el perímetro.

En el sector de pinar de Geréz hacia Piedras Bayas y Sánchez Core, el lugar de mayor actividad de fuego debido a su ubicación en un cañadón cerrado avanzando hacia la Pampa de Sánchez Core, se dificulta su acceso y el ingreso de maquinaria pesada. Por el momento, solo se trabaja con herramientas manuales.

En este sector se realizó una tarea de reconocimiento del lugar y topografía junto al propietario del lugar, para planificar los trabajos de topadora. En tanto que los medios aéreos trabajaron a requerimiento del personal en los distintos sectores.

En el sector de laguna Villarino, las tareas del personal del SPMF consistieron en la construcción de líneas con herramientas manuales y lanzamientos de agua por parte del helicóptero con helibalde. En la zona alta de laguna Villarino, trabajaron 4 brigadistas, 5 BV y 4 particulares efectuando construcción de líneas con herramientas manuales para cortar el avance del fuego en esta zona.

En la entrada del bosque de lenga, se trabajó con 1 autobomba con 4 BV Esquel, 1 autobomba con 3 BV Chile y 1 autobomba de la Brigada Esquel. También se sumaron 3 particulares con 2 totems y 1 cargadora que construyó una faja sobre un viejo camino de aprovechamiento forestal. Los tótems recorrieron el lugar enfriando esta faja. La faja construida días anteriores por la cargadora, fue recorrida por el personal de BV de Chile realizando enfriamientos.

En el sector de Goya, 1 autobomba con 4 combatientes de la Brigada Trevelin, 5 de Brigada Corcovado y 5 de Esquel trabajaron a media ladera conteniendo focos activos que se encuentran en dirección SE. La autobomba realizó enfriamientos en esto sector.

Trabajos de combate para este domingo

Durante esta jornada se realiza recambio del personal de Córdoba. Por otro lado, también ingresan al operativo 15 combatientes de SPMF Neuquén.

En el sector de Pinar de Gerez hasta Sánchez Core trabajará personal de la Base Cholila con apoyo de una topada del SPMF. Mientras que, en el sector de Los Murmullos, se retomarán las tareas de BNS del SNMF – AFE junto a brigada de San Luis.

Para los sectores Villa Lago Rivadavia y Simón Marchand se mantendrán las mismas tareas. Y en cuanto a los medios aéreos operarán a requerimiento del personal de línea en los distintos sectores, dependiendo de la visibilidad.

Los recursos afectados al operativo durante el sábado 31 alcanzaron a los 284 efectivos, mientras que los medios aéreos utilizados fueron 7 aviones hidrantes (SNMF -AFE) 2 aviones anfibios (SNMF -AFE), un avión observador (SNMF – AFE), un avión anfibio (SPMF – SB), dos helicópteros con helibalde (SNMF – AFE).

A todo ello hay que sumarle camionetas, autobombas, cisternas y camiones afectados también al operativo.