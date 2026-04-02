Provincia sigue apoyando el desarrollo científico y tecnológico: una nueva lincenciada aporta conocimiento clave sobre especie invasora.

A través de un enfoque que integró herramientas genéticas y morfológicas, la tesis de Irina Silva ayuda a comprender la dinámica del cangrejo verde europeo en las costas patagónicas.



Con el apoyo del Gobierno del Chubut, a través del Programa de Apoyo Económico a Tesis y Proyectos Finales 2025 de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia, Irina Silva se graduó en la Universidad Nacional de la Patagonia «San Juan Bosco» con una investigación sobre la diversidad genética y morfológica del cangrejo verde europeo, centrada en una problemática ambiental de relevancia creciente como lo son las invasiones biológicas en los ecosistemas costeros chubutenses.



Silva finalizó sus estudios en la Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), sede Puerto Madryn, presentando su tesis titulada “Diversidad genética y morfológica del cangrejo verde europeo: Un estudio en las costas patagónicas argentinas”.



Se trató además de un trabajo dirigido por la doctora Berenice Trovant, investigadora del Instituto de Diversidad Austral (IDEAus), perteneciente al CCT CONICET CENPAT, y que se enmarca en el estudio del cangrejo verde europeo, una especie invasora que representa un desafío para la biodiversidad local.



A través de un enfoque que integró herramientas genéticas y morfológicas, la tesis aporta información clave para comprender la dinámica de esta especie en las costas patagónicas.



Financiamiento provincial



Este proyecto fue seleccionado en la convocatoria del Programa de Apoyo Económico a Tesis y Proyectos Finales 2025, impulsado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Chubut, mediante el cual Irina Silva recibió un financiamiento de 1.000.000 de pesos.



Este acompañamiento resultó fundamental para el desarrollo de su investigación, permitiéndole acceder a recursos y herramientas necesarias para llevar adelante su trabajo académico.



En este sentido, la flamante licenciada destacó la importancia de este tipo de iniciativas que fortalecerán la formación de recursos humanos en la provincia. Asimismo, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante este tramo de su carrera, remarcando que el financiamiento fue de gran utilidad para concretar su tesis y alcanzar su objetivo profesional.



Programas como el de Apoyo Económico a Tesis y Proyectos Finales reflejan el compromiso del Gobierno del Chubut con el desarrollo científico y tecnológico, promoviendo investigaciones que no solo contribuyen al conocimiento, sino que también abordan problemáticas locales estratégicas, como la gestión sostenible de especies invasoras en los ecosistemas patagónicos.

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