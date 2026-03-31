Provincia refuerza las tareas de control y fiscalización en ambientes acuáticos de Chubut

Los procedimientos se llevan a cabo a lo largo del año para resguardar el valioso recurso ictícola. El pasado fin de semana se realizó un operativo en cercanías de Esquel y Trevelin, se labraron cinco actas de infracción y se decomisaron pescados que fueron entregados a una parroquia y a un Hogar de Ancianos de ambas ciudades.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Pesca, continúa los trabajos de control y fiscalización en los espejos de agua de la provincia con el objetivo de resguardar el recurso ictícola y evitar la pesca furtiva.

En ese marco, el organismo que conduce Diego Brandán realizó el pasado fin de semana un operativo conjunto con agentes de Gendarmería Nacional Argentina “Escuadrón 36”, en inmediaciones de las localidades de Esquel y Trevelin.

El operativo

En este caso, el organismo provincial informó que los trabajos se llevaron a cabo en la Ruta N° 34, a la altura de Aldea Escolar, y en la portada de acceso a Esquel sobre la Ruta N° 259.

Producto del procedimiento se fiscalizaron a unos sesenta pescadores, se labraron cinco actas de infracción por incumplimiento a la reglamentación vigente y se decomisaron ejemplares de Truchas Marrón, Arcoíris y Percas.

Ante ello la Dirección de Pesca Continental dispuso que las piezas decomisadas fueran entregadas al Hogar de Ancianos de la localidad de Esquel y a la parroquia la Inmaculada de Trevelin.

Estrategia integral

Desde la Dirección de Pesca Continental explicaron que las tareas realizadas responden a un plan de control y fiscalización que se implementa a lo largo de todo el año a efectos de resguardar el valioso recurso ictícola.

Se destacó además el trabajo mancomunado entre los inspectores de recursos naturales y la fuerza de seguridad nacional, indicando que estos controles conjuntos son parte de una estrategia integral para la protección de los ambientes acuáticos.

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