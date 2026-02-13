Provincia refuerza la gestión hídrica y garantiza la regulación del Dique Ameghino

El titular del Instituto Provincial del Agua, Esteban Parra, informó que los niveles actuales del embalse permiten garantizar la regulación del recurso. Además, subrayó la eficiencia en el riego en el VIRCh y anticipó proyectos estratégicos.

El Gobierno del Chubut, a través del Instituto Provincial del Agua (IPA), brindó un informe detallado sobre la situación hídrica provincial y el estado del Dique Florentino Ameghino, en el marco de una sequía de magnitud similar a la registrada durante los años 2021-2022.

En este sentido el presidente del organismo, Esteban Parra, explicó que actualmente el embalse se encuentra en la cota 138,30 metros. La cota de vertedero es de 166 metros -nivel a partir del cual el dique deja de regular y podrían producirse inundaciones-, mientras que la marca histórica más baja de sequía se registró en 1988, con 127,54 metros. En ese marco, remarcó que los datos actuales permiten transmitir tranquilidad a la comunidad.

Eficiencia en el riego

Uno de los datos más relevantes expuestos por el IPA es la reducción significativa en el consumo de agua para riego en el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh). Mientras que en un año normal se utilizaban alrededor de 550 hectómetros cúbicos, este año el volumen descendió a aproximadamente 320 hectómetros cúbicos, lo que representa un ahorro estimado de entre el 20% y el 25%.

Cambio climático y controles

En relación al impacto del cambio climático, estudios técnicos indican que el caudal medio del Río Chubut podría reducirse en un 7%. Asimismo, el organismo detectó un incremento de usuarios clandestinos aguas arriba del dique. Si anteriormente se regaban cerca de 3.000 hectáreas en esa zona, actualmente la superficie asciende a aproximadamente 20.000 hectáreas. El IPA avanza en relevamientos y en la aplicación de multas para regularizar estas situaciones y garantizar un uso equitativo del recurso.

Consumo responsable

El diseño estándar de consumo de agua potable es de 250 litros por habitante por día, aunque en distintas localidades esa cifra es superada. En ese marco, Parra destacó el caso de Rada Tilly, con un consumo inferior a los 100 litros por habitante al día, comparable con estándares europeos. También mencionó como ejemplos de buena gestión a Puerto Madryn -especialmente por la instalación masiva de medidores- y Playa Unión.

Obras y planificación estratégica

Entre los proyectos a futuro, el titular del IPA señaló la importancia del Dique Compensador Las Piedras, una obra planificada hace décadas que permitiría mejorar la regulación del río y contener las crecidas de los 13 arroyos que desembocan aguas abajo del Ameghino. Además, el Gobierno del Chubut analiza la posibilidad de combinar la generación de energía eólica con la hidroeléctrica, utilizando el agua del embalse como una “batería” para optimizar el sistema energético provincial y fortalecer la planificación integral de los recursos naturales.



