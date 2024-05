Provincia recuerda las medidas necesarias para prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono

En este sentido, la cartera sanitaria chubutense destaca que una correcta ventilación de los espacios es fundamental para evitar accidentes.

Ante la llegada de las temperaturas bajas que anticipan el frío del invierno, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, recuerda a la población las medidas necesarias para prevenir las intoxicaciones producidas por la inhalación de Monóxido de Carbono.

Entre las recomendaciones principales se encuentran: mantener una correcta ventilación de los espacios; verificar que la llama de gas siempre sea azul; no colocar el calefón en el baño; no utilizar las hornallas de la cocina ni el horno para calefaccionar la vivienda; no obstruir o tapar las rejillas de ventilación; verificar periódicamente el funcionamiento de los artefactos con gasistas matriculados para asegurar su correcto funcionamiento; y en los ambientes cerrados, utilizar estufas de tiro balanceado y con sellos de aprobación.

Síntomas

En una intoxicación por monóxido de carbono, la sintomatología puede asemejarse a la de una gripe o indigestión: agitación al respirar, dolor de cabeza, náuseas, palpitaciones, somnolencia y vómitos. Además, también puede presentarse pérdida del conocimiento y dolor en el pecho.

Cabe destacar, asimismo, que es fundamental que la persona que presente estos síntomas respire aire fresco y se llame de inmediato al 107, línea gratuita del servicio público de emergencias médicas.

Gas de alta toxicidad

El monóxido de carbono es muy tóxico para personas y animales. Se trata de un gas que no tiene olor, color ni sabor y que ingresa al organismo a través de los pulmones para alojarse en la sangre y ocupar el lugar del oxígeno.

