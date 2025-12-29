Provincia recordó medidas para prevenir lesiones en menores por causa de siniestros viales

La Secretaría de Salud brindó una serie de recomendaciones relativas al traslado de los niños en automóviles, haciendo especial hincapié en la obligatoriedad del uso del Sistema de Retención Infantil.

En el marco del aumento del tráfico en las distintas rutas provinciales y nacionales durante la temporada estival; el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, recordó a la comunidad medidas para prevenir lesiones en menores por causa de siniestros viales, al destacar la obligatoriedad del uso del Sistema de Retención Infantil (SRI).

Cabe destacar que, cada año, 1,19 millones de personas pierden la vida en siniestros viales en todo el mundo, dejando a miles de familias enfrentando el dolor de la pérdida.

En esta línea, y como en Argentina durante 2022 fallecieron más menores de 15 años por incidentes vehiculares que por enfermedades graves, como sepsis o meningitis; desde la cartera sanitaria provincial se recuerda que es necesario y urgente tomar medidas concretas de prevención de siniestros viales, como parte de un compromiso colectivo.

Medidas de prevención: traslados seguros

Desde la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud chubutense, a cargo de Silvina Leiva, se detallaron algunas de las acciones consideradas clave para garantizar traslados seguros:



-Respetar las velocidades máximas y mínimas: el exceso de velocidad es la principalmcausa de lesiones y muertes. Conducir dentro de los límites permitidos salva vidas.

-Alcohol y conducción no son compatibles: el consumo de alcohol afecta reflejos, capacidad visual y juicio. Al volante, la única opción segura es no beber.

-Evitar distracciones: usar el celular mientras se conduce cuadruplica el riesgo de colisión. Mantener la atención en el camino es fundamental.

-Uso correcto de cascos: en motos, bicicletas y monopatines, utilizar cascos homologados, bien ajustados y adecuados al tamaño del usuario, es indispensable para reducir lesiones graves.

-Se deben utilizar los Sistemas de Retención Infantil (SRI): hasta alcanzar 1,50 metros de altura.

Los menores deben viajar en dispositivos homologados, instalados de acuerdo con su peso y talla. El uso del SRI reduce las muertes de lactantes en un 71% y las de niños pequeños en un 54%, teniendo en cuenta que el asiento trasero central es el lugar más seguro. Además, los menores de 12 años siempre deben viajar en el asiento trasero.

-La contramarcha prolongada (transportar a los niños en los SRI instalados de manera que el asiento quede orientado hacia la parte trasera del vehículo, preferiblemente hasta los 4 años) reduce significativamente las lesiones en la cabeza, cuello y columna vertebral, en caso de un impacto frontal.

-No se debe llevar a los bebés en brazos durante los traslados, ya que, en caso de un impacto, las fuerzas generadas hacen imposible sujetarlos, exponiéndolos a riesgos graves o fatales. La única forma segura de transportarlos es utilizando Sistemas de Retención Infantil homologados y correctamente instalados.

Reglamentación

Asimismo, desde la cartera sanitaria chubutense se destacó que, según lo establece la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y su Decreto Reglamentario N° 779/1995, es obligatorio que los menores de edad utilicen sistemas de retención adecuados a su peso y talla. Además del riesgo para la vida de los chicos, el incumplimiento de esta normativa puede derivar en multas con costos considerables, lo que refuerza la importancia de cumplir con esta medida de seguridad.

Por último, se recordó a la comunidad que se debe proteger a los niños durante sus traslados, no sólo por una cuestión de normas, sino de compromiso con su derecho a crecer en un entorno seguro, porque las lesiones y muertes en el tránsito son evitables.



