Provincia recordó la importancia que las familias completen la Vacunación de niñas y niños en Etapa Escolar

La iniciativa alcanza a los chicos en 2021 y 2015. La Secretaría de Salud del Chubut recordó que la vacunación está disponible en los vacunatorios de cada localidad.

Al comenzar el mes de febrero en el que está programado el inicio de clases en la provincia, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, recordó la importancia que las familias completen el Calendario de Vacunación de los niños y las niñas en etapa escolar.

La iniciativa, que es impulsada en conjunto con el Ministerio de Educación provincial, tiene el objetivo de cumplimentar las leyes nacionales y provinciales referidas a la Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

La referente provincial del Programa de Inmunizaciones, Sandra Villarroel, recordó que “todos los vacunatorios de la provincia cuentan con las vacunas del calendario escolar, tanto los de las ciudades cabecera como los de los hospitales rurales, por lo que las familias pueden acercarse en cualquier momento al vacunatorio más cercano”, añadiendo que “la vacunación escolar alcanza puntualmente a las niñas y los niños nacidos en 2021 y 2015”.

“La iniciativa forma parte de una estrategia provincial más amplia que busca recuperar las coberturas de vacunación en todas las edades”, indicó.

Múltiples beneficios

Asimismo, la referente provincial señaló que “las vacunas que se aplican a los niños nacidos en 2021 no sólo previenen o evitan la transmisión de enfermedades aún vigentes en el territorio nacional, como la Tos Convulsa y las Paperas, sino que son claves también para mantener a nuestro país libre de patologías como el Sarampión, la Rubéola y la Poliomielitis, y ayudan a mantener controladas enfermedades como la Difteria y el Tétanos”.

De esta manera, Villarroel expresó que “al vacunar a nuestros hijos no sólo los beneficiamos a ellos, y a toda la familia, sino también al resto de la comunidad”, y de igual modo remarcó que “las vacunas del Calendario de Vacunación son obligatorias, gratuitas y se aplican en todos los centros de salud y hospitales públicos del país”.

Esquemas de vacunación

Por otro lado, desde la cartera sanitaria provincial se recordó que las vacunas que deben recibir las niñas y los niños nacidos en 2021 son las siguientes: la vacuna Triple Viral, que previene el Sarampión, la Rubéola y las Paperas; la vacuna Triple Bacteriana Celular, que previene la Difteria, el Tétanos y la Tos Convulsa; el refuerzo de la vacuna Salk, que previene la Poliomielitis; y la segunda dosis de la vacuna contra la Varicela.

Por su parte, los nacidos en 2015 deben recibir la vacuna Triple Bacteriana Acelular, que previene la Difteria, el Tétanos y la Tos Convulsa; la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que previene el cáncer de cuello uterino en las niñas y otros cánceres relacionados al VPH tanto en mujeres como en hombres, y cuyo esquema se modificó y paso a ser de una sola dosis; y, finalmente, una dosis de la vacuna contra el Meningococo.

—