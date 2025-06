Provincia realizó un taller de actualización en inmunizaciones en Esquel

Estuvo dirigido a enfermeros y se llevó adelante en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres para fortalecer el sistema sanitario de la provincia y asegurar una formación continua del recurso humano.



El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, trabaja en el fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones y, en ese marco, propuso un encuentro en Esquel cuya finalidad fue la revisión, capacitación, articulación institucional y acompañamiento territorial con miras de garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a las vacunas.



En tal contexto, se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples del Hospital Zonal de Esquel un taller dirigido puntualmente a equipos de atención primaria de la salud, integrado en este caso por vacunadores, enfermeros, personal de apoyo y coordinación.



La responsable del Programa Provincial de Inmunizaciones, Daniela Carreras, explicó que el objetivo principal de la jornada en la ciudad cordillerana fue trabajar conocimientos en materia de vacunación mediante actividades no solo en el plano de la teoría, sino también con propuestas prácticas.



Destacó, asimismo, la buena predisposición de los asistentes y el compromiso demostrado a los efectos de afianzar saberes, puntualizando además que participaron sobre todo enfermeros y enfermeras del Hospital Zonal de Esquel, como así también del ámbito de la ruralidad.



Conocimiento práctico



Mencionó que compartieron casos y repasaron los desafíos que giran en torno a la vacunación, revisión de esquemas, estrategias de abordaje y buenas prácticas, “pensamos una dinámica bajo la modalidad taller con experiencias reales y exposiciones concretas de manera que el conocimiento llegue de forma práctica”, enfatizó la profesional.



No dudó al indicar que el espacio permitió abordar el calendario de vacunación establecido por la cartera sanitaria, “es un programa amplio que contempla todas las etapas de la vida”, expresó y aseveró que “trabajar el tema no es algo sencillo y por eso es importante la capacitación”.



Propuesta enriquecedora



Carreras dejó en claro además que esta clase de propuestas son realmente enriquecedoras porque sirven para compartir información y generar valiosos intercambios entre los asistentes; “proponemos trabajos en grupo, que los equipos se conozcan e interactúen”, manifestó.



Finalmente, subrayó que en la ciudad de Esquel tuvo lugar el primero de varios talleres de actualización en inmunizaciones a realizar en diferentes localidades de la provincia, empezamos por acá y seguiremos replicándolo en Trelew, en Puerto Madryn, en Comodoro Rivadavia y en otros puntos del Chubut”, completó.

—