Provincia realizó en Rawson la Primera Jornada de Sensibilización sobre Adopciones en Chubut

El encuentro tuvo como protagonistas a madres, padres y matrimonios chubutenses que atravesaron el proceso de adopción y compartieron sus experiencias. Estuvo presente la ministra de Familia, Florencia Papaiani.

En el marco del Día Nacional de la Adopción, que se conmemora cada 15 de septiembre, el Gobierno del Chubut desarrolló la Primera Jornada de Sensibilización en torno a la adopción, un espacio de encuentro y reflexión destinado a fortalecer el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar.

Se destacó la importancia del acompañamiento institucional y del compromiso de la comunidad en este camino.

Durante la jornada, la asesora de Familia, Ivana Baskovc, llevó adelante una presentación sobre el marco legal vigente; mientras que Sandra Papaiani, directora general de Adopciones, y el subsecretario de Desarrollo Humano, expusieron sobre las políticas y programas que se implementan en la provincia.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, quien remarcó los desafíos y propuestas que se impulsan desde el área, al tiempo que agradeció el compromiso y la tarea cotidiana del personal de todas las delegaciones provinciales. “Nuestro objetivo es que cada niño, niña y adolescente de Chubut pueda desarrollarse en un entorno familiar, con amor, cuidado y contención”, subrayó.

