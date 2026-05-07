Provincia realiza en Trelew prueba piloto de una aplicación para fortalecer el trabajo de salud en terreno

se trata de “VisitAPS”, una herramienta digital puesta en marcha de forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación que permitirá modernizar y agilizar los procesos de gestión de las diferentes intervenciones del equipo sanitario. Las acciones se llevan adelante en el Centro de Atención Primaria de la Salud “Pascual Daleoso”, del barrio Corradi, y su zona de influencia.

Con el objetivo de fortalecer las políticas sanitarias, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, comenzó en Trelew una prueba piloto de la aplicación “VisitAPS”, que permitirá optimizar el trabajo de salud en terreno.

La moderna herramienta posibilitará modernizar los procesos de gestión para hacer un diagnóstico en tiempo real y dirigir las acciones a los lugares que más lo necesitan, además de posibilitar el traspaso a un formato digital de la planilla de relevamiento de familias.

En ese sentido, se concretó una capacitación en el Punto Digital de la ciudad de la que formaron parte la consultora técnica de la Dirección Nacional de Atención Primaria y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Ana Biglieri; la directora provincial de Promoción de la Salud y Salud Comunitaria, Karen Bender; la jefa del Departamento Provincial de Supervisión de los Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST), Norma Dávila; supervisores intermedios y zonales y TCST que se desempeñan en diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Como parte de la prueba piloto, la App será utilizada por las trabajadoras comunitarias en el CAPS “Pascual Daleoso”, del barrio Corradi, y su zona de influencia.

Actividad en Trelew

Al respecto, la jefa del Departamento Provincial de Supervisión de los TCST, Norma Dávila, sostuvo que “pusimos en marcha una prueba piloto de una App del Ministerio de Salud de la Nación que tiene como objetivo reemplazar la planilla que llevan al terreno los trabajadores comunitarios por un sistema que permitirá digitalizar toda la información de las visitas domiciliarias”.

“En la planilla de familia que llevan los trabajadores comunitarios en sus recorridas se incluyen varios datos, información personal y sanitaria de las personas”, señaló.

Por eso, destacó que “es muy importante esta prueba piloto porque vamos a evaluar el uso, la efectividad y la aceptación de la App, identificar barreras y oportunidades para la implementación a gran escala, corroborar la correcta carga de datos y exportación de los mismos por el equipo de salud del Primer Nivel de Atención”.

Capacitación

Por su parte, la consultora técnica de la Dirección Nacional de Atención Primaria y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Ana Biglieri, expresó que “estuvimos trabajando con todo el equipo en la aplicación, para que la utilicen los trabajadores comunitarios para poder empezar a reemplazar la planilla de papel por datos digitalizados, que transmiten información en tiempo real”.

“Nosotros a esta herramienta la estamos trabajando, en esta reversión, desde el 2023, para que sea más dinámica, tenga menos variables, que todo sea más ágil y concreto”, agregó.

En ese marco sostuvo que “en Trelew ya capacitamos al grupo de trabajadores comunitarios para que aprendan a utilizar la herramienta digital, e ingresen con su usuario y contraseña”, precisó, agregando que de ese modo “ya puedan cargar todas las planillas e iniciar el proceso de digitalización”.

Por último, la referente de Nación detalló que “a esta aplicación la estamos implementando en cinco provincias. Se empezó en Santa Cruz, luego seguimos en San Juan, Chaco, La Rioja y ahora Chubut”, concluyó.



