Provincia puso en funcionamiento una obra clave para terminar con los cortes de luz en la Comarca Andina*

Se trata de la nueva Línea Aérea Compacta de Media Tensión en 33 kV que conecta la Estación Transformadora “El Coihue” con la ET Epuyén, una infraestructura ejecutada con una inversión superior a los $12 mil millones que fortalece el sistema eléctrico regional, mejora la seguridad ante incendios y garantiza un servicio estable para las localidades de la Comarca, dando respuesta así a una demanda de larga data de los vecinos de la región._ Se trata de la nueva Línea Aérea Compacta de Media Tensión en 33 kV que conecta la Estación Transformadora “El Coihue” con la ET Epuyén, una infraestructura ejecutada con una inversión superior a los $12 mil millones que fortalece el sistema eléctrico regional, mejora la seguridad ante incendios y garantiza un servicio estable para las localidades de la Comarca, dando respuesta así a una demanda de larga data de los vecinos de la región._

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió junto a intendentes de la Comarca Andina la nueva Línea Aérea Compacta de Media Tensión en 33 kV que conecta la Estación Transformadora (ET) “El Coihue” con la ET Epuyén, una obra iniciada, ejecutada y finalizada por la actual gestión provincial.

La infraestructura representa una solución estructural para las localidades de El Hoyo, Lago Puelo, El Maitén, Epuyén y Cholila, garantizando un sistema eléctrico más seguro, estable y acorde al crecimiento de la región.

*Solución estructural a los cortes de luz*

Torres destacó que “a partir de hoy contamos con una línea nueva de 33 kV que energiza a toda la Comarca, con separadores que protegen la red ante incendios y reducen significativamente el riesgo de interrupciones”.

El mandatario remarcó que la inversión provincial “es producto del esfuerzo de todos los contribuyentes y permite que los habitantes de la región cuenten con un servicio como corresponde, terminando definitivamente con los cortes recurrentes”.

Asimismo, valoró el trabajo de las cuadrillas de la Dirección General de Servicios Públicos, que avanzaron en tiempo récord con la ejecución de la obra, incluyendo también 5.000 metros de línea de media tensión en 13,2 kV y 800 metros de línea de baja tensión en Puerto Patriada.

*Infraestructura más segura y resiliente*

La nueva línea fue construida con estructura de hormigón y cable conductor ignífugo, lo que demostró mayor resistencia ante incendios forestales. De hecho, tras el último siniestro registrado en la zona, permitió restablecer el servicio eléctrico en Epuyén y Cholila en un plazo de cinco días.

Además, la traza fue diseñada siguiendo el corredor de la Ruta Provincial N° 71 y la Ruta Nacional N° 40, facilitando futuras tareas de mantenimiento y evitando el paso por sectores de bosque nativo de difícil acceso, lo que reduce tiempos de reparación ante eventuales contingencias.

*Saldar una deuda histórica*

Con la incorporación de nuevos transformadores en la Comarca Andina y en distintas localidades de la provincia, el Gobierno del Chubut avanza en el recambio de equipamiento que, en muchos casos, llevaba más de una década sin actualizarse, situación que incrementaba el riesgo de fallas e incendios.

En ese marco, el Gobernador subrayó el trabajo conjunto con los intendentes de la región, destacando que “las obras troncales de infraestructura son las que verdaderamente mejoran la calidad de vida y permiten que cada localidad tenga un sistema energético acorde a sus necesidades”.